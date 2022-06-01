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同事全確診剩一人獨扛！她崩潰喊「沒中更累」 釣出一堆苦主

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友哀怨，「整個公司幾乎都確診了」，原本的工作都變成沒確診的人要扛下，讓她感到相當疲憊。 示意圖／ingimage
有一名網友哀怨，「整個公司幾乎都確診了」，原本的工作都變成沒確診的人要扛下，讓她感到相當疲憊。 示意圖／ingimage

疫情仍未平息，昨天本土確診數突破200萬，每天平均增加萬例以上，身邊除了親朋好友外，連職場上也不免有人確診。有一名網友哀怨，「整個公司幾乎都確診了」，原本的工作都變成沒確診的人要扛下，讓她感到相當疲憊，直呼「剩下沒確診的人其實也蠻可憐的」。

一名女網友在Dcard發文說道，疫情延燒，整個公司幾乎都確診了，一個傳一個，每天都爆出確診者，結果剩下來沒確診的人要扛下所有的事情，都變成沒確診人的工作，而自己就是沒確診的人，龐大的工作量讓她身心俱疲，直呼「剩下來沒確診的人其實也蠻可憐的」。

此文一出也引起不少網友共鳴，「我也是，工作超多的」、「我男友公司就是身邊的同事確診，結果工作量翻倍」、「我也是累的跟狗一樣」、「笑死真的，一堆同事確診，我一個人要代課代到死」、「我前面同事跟她小孩前後確診 請假近一個月…我工作量直接爆增」、「真的⋯已經職代到發瘋了」、「我阿姨也是！全公司只剩她跟他老闆都沒確診，他老闆還跟他說妳要撐住」、「我也是，沒有確診比確診還累」。

還有第一線的護理師說，「完全認同，我也沒確診，本身護理師，前陣子我們單位一半以上的人都在隔離，照顧隔離病人的同時還被強暴提高護病比，每天上班前快篩祈求自己兩條線，原本的休假也都因為沒有人所以必須出勤，剛好不死之身沒有休息的命，同事一個個回來有的還炫耀自己因為確診領了多少保險，只能怪自己太健康沒得休假還沒得領錢」。

原po表示，公司的人剛好是在5月17日居家隔離0+7上路的那天確診，所以自己是不用隔離的，每天看著身邊的人逐漸確診，就自己沒確診，大家的工作就落到身上，真的很累，看到許多人有同樣的情況，覺得自己不孤單，「這個時期大家都辛苦了，但還是希望大家都能保持健康，確診的人可以快快康復起來」。

新冠肺炎 上班族 COVID-19

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