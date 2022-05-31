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職場老鳥嘆月薪僅33K 網建議走「這行業」壓力小、薪資高

聯合新聞網／ 綜合報導
一位上班族感嘆自己已經33歲了，仍然領跟剛畢業差不多的33K薪水，網友建議她走「航運業」。示意圖/ingimage
一位上班族感嘆自己已經33歲了，仍然領跟剛畢業差不多的33K薪水，網友建議她走「航運業」。示意圖/ingimage

出社會工作後，上班族們努力把握加薪機會，希望能夠早日晉升主管，達到百萬年薪行列，但日前有位網友抱怨，她工作經歷已有13年左右，但薪水始終停留在3萬3千元，讓她不禁喊「很不甘心」，不過網友建議她「改走航運業，薪水高又壓力小」。

一名職場老鳥在Dcard發文表示，出社會工作已有13年左右，工作領域從行政、業務到創業當老闆都做過，回顧這些年工作的收入，行政從2萬6千元開始做，第三年終於到3萬2千元，後來做業務之後，6年平均下來還是年薪70萬元，平均月薪有5萬8千左右，接著她轉為自己創業，從事餐飲業卻碰上疫情，收支勉強打平，後來重新找業務工作，但底薪只有3萬3千元，績效獎金也不太清楚。

原PO回憶工作的日子，指出自己現在的薪水沒太大變化，身旁朋友的薪水、生活跟她不同，而且孩子也生兩個了，感嘆「33歲薪水停在原地，知道自己該知足，但有股不甘心，想到自身也只有這點能力，語言能力也不佳、無專業技術，只能抒發心情」。

貼文曝光後，引發網友熱議，有人安慰她「我覺得別人小孩生2個，比妳慘多了」、「生了小孩之後，薪水幾乎都給小孩用了」、「那是因為妳還沒找到屬於自己的路，沒有確定好方向一直衝，最後又回到原點！我覺得妳要走的路只是目前還沒發現而已」、「就是因為這樣，所以才會一堆人瘋考公務員」、「不要被刻板的社會印象綁架了，平淡的過完一生我覺得很好啊」。

也有人建議她「改走航運業，薪水可以很高，而且科系不相關也沒關係，進去是坐辦公室的，壓力很小，最近很多科技業跳去航運業，因為福利待遇非常好」、「可以花時間研究股票，我朋友薪水比妳還少，也從本金50萬，到現在破千萬了，30歲而已就領股息退休」。

薪水

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