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媽20年前薪水高於現在平均薪資 他詫異「大家怎麼活下來的？」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友得知媽媽20年前薪水6萬，感嘆怎麼比現在的平均薪資還高。示意圖／ingimage
一名網友得知媽媽20年前薪水6萬，感嘆怎麼比現在的平均薪資還高。示意圖／ingimage

根據行政院主計處發佈的「2021年全年受僱員工薪資統計」，去年每人每月經常性薪資平均為4萬3,211元，近5年來首度呈現負成長，也是10年來第三次倒退，代表勞工薪資的成長幅度已經追不上物價通膨。一名網友就透露，媽媽20年前在百貨公司月領6萬，反觀今天他的薪水卻不增反減，讓他感嘆如今生存不易。

一名網友在Dcard發文表示，與媽媽聊天時得知她以前在百貨公司當主管薪水６萬，比起現在的平均薪資5.5萬還高，令他驚訝表示，「那是20年前的事了！難道2022的現在台灣薪水不漲反而倒退？加上通膨和高房價大家到底都怎麼活下來的？」

原po也強調，媽媽只是普通的五專畢業，沒有大學學歷，畢業後在百貨公司做了幾年，從櫃檯小姐當到樓管就有6萬薪水，對比現在台灣薪資，可以充分反應出薪資結構的問題。

文章一出，不少網友表示心有戚戚焉，「40年前我媽高中畢業直接去當櫃姐，當時每個月就36k了，比我第一份工作的35k還高」、「我二十年前的薪水跟現在差不多」、「以前薪資落差大，物價跟房價都便宜」、「別說了，以前同樣的錢能買透天，現在只能買公寓還不含車位」。

不過也有網友持不同看法，「怎麼不說現在科技業一堆剛畢業起薪8萬，我爸剛出社會一個月才5000」、「你知道什麼是樣本偏差嗎？我爸剛出社會8000，我剛出社會7萬，我也不會說現在比較好賺」。原po對此則回應，「不要拿專挑高學歷的科技業來比，你們可能四大畢業或有留學經歷早就是人生勝利組，那起薪高也不意外，但那絕對不是多數」。

薪水 物價 通膨 職場

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