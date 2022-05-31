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烘焙主廚跳槽後百萬年薪直接砍半 網勸同行快跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一位18年經驗的主廚，轉職後發現薪水反而愈來愈低。示意圖／ingimage
一位18年經驗的主廚，轉職後發現薪水反而愈來愈低。示意圖／ingimage

員工跳槽通常是為了獲取更優渥的薪水或福利，一名18年經驗的烘焙主廚，在轉職後卻發現自己薪水愈來愈低，他不解背後原因並上網求解，結果釣出許多同行網友回應。

一名男子在Dcard發文感嘆，「不離職永遠不知道自己的薪水有多高」，他稱自己今年35歲，在烘焙業工作18年，一路從小學徒晉升到師傅， 7年前當上主廚時，薪水約7到8萬元，加上獎金年薪可以突破百萬。

後來原po想到別的公司闖蕩一番，過程中也不斷自我進修，然而多年過去，他卻發現自己的薪水不升反降，目前月薪僅剩4萬5,000元，相較原本薪水大幅減半，他無奈表示，「我知道大環境不好，但還是很不爽，你們也有這種情況嗎？」

許多網友指出原po在轉職前應先考慮清楚，「你在闖蕩前沒先確認你的薪水落點嗎？越跳錢越少很嘔耶」、「為什麼看到下一家的薪水比原本低還會想去啊？」。有網友分析薪水落差的可能原因，「八成是被說會給分潤或合夥吧，然後公司經營不佳」、「還有一種可能…在7萬的這間公司內，老闆看到你的付出與對企業的幫助，而你不好好珍惜」。

同樣從事烘焙業的網友也表示現在景氣的確不好，「聽人家說什麼科技業爆肝，真的做下來才知道烘焙業也沒好到哪去，錢還比較少」、「烘焙業好店難找，找到最好就別走了，不然真的是可能越換越慘」、「烘焙不開店沒『錢途』，之前高職本來也是重烘焙，後面改跑去拉糖」、「烘焙業已經快爛掉了，自己也是烘焙的趁年輕趕快轉職」。

烘焙 薪水 職場

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