科技業「有文憑但沒能力」多嗎？ 10年老鳥：學歷仍有一優勢
科技新貴年薪百萬是常有的事，近日一名網友卻發文質疑，在科技業中是否有很多只有文憑但沒能力的人，此文引出許多同行留言討論，一位10年老鳥更指出學歷高至少說明「一點優勢」。
一位網友在PTT上以「空有文憑沒能力的人在科技業中多嗎？」為題發文，他詢問，假設一個人頂著國立碩士學歷，但實際上沒有任何特殊能力，連程式也不會寫，是否有辦法進到科技業工作，他也好奇這類人在職場上有多少。
該問題引出許多網友討論，一些人認為學歷門檻已經過濾掉絕大多數沒實力的人，「有文憑沒能力的人很稀少啊，能考上研究所就贏一半」、「國立碩不知道，但四大碩沒能力大概都是擺爛擺出來的」、「學歷好的裡面能力好的比率還是比較高一點」。一位號稱職場經驗10多年的老鳥更指出，「有實力的人靠實力，沒有實力的人靠學歷，學校名字不錯還是很多機會，至少比較好訓練」。
然而也有網友分享，確實遇到過高學歷卻沒實力的同事，「有遇過一位資深工程師，大學私立科大，碩士是台大畢業，但是能力比台科大學士的前輩還差」、「有啊，我前公司就有一個」。但歸根結底，網友們仍一致認為，職場能力和文憑的確是兩件事，但有文憑也就意味著拿到了進入科技業的入場券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言