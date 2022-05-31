科技業「有文憑但沒能力」多嗎？ 10年老鳥：學歷仍有一優勢

科技新貴年薪百萬是常有的事，近日一名網友卻發文質疑，在科技業中是否有很多只有文憑但沒能力的人，此文引出許多同行留言討論，一位10年老鳥更指出學歷高至少說明「一點優勢」。

一位網友在PTT上以「空有文憑沒能力的人在科技業中多嗎？」為題發文，他詢問，假設一個人頂著國立碩士學歷，但實際上沒有任何特殊能力，連程式也不會寫，是否有辦法進到科技業工作，他也好奇這類人在職場上有多少。

該問題引出許多網友討論，一些人認為學歷門檻已經過濾掉絕大多數沒實力的人，「有文憑沒能力的人很稀少啊，能考上研究所就贏一半」、「國立碩不知道，但四大碩沒能力大概都是擺爛擺出來的」、「學歷好的裡面能力好的比率還是比較高一點」。一位號稱職場經驗10多年的老鳥更指出，「有實力的人靠實力，沒有實力的人靠學歷，學校名字不錯還是很多機會，至少比較好訓練」。

然而也有網友分享，確實遇到過高學歷卻沒實力的同事，「有遇過一位資深工程師，大學私立科大，碩士是台大畢業，但是能力比台科大學士的前輩還差」、「有啊，我前公司就有一個」。但歸根結底，網友們仍一致認為，職場能力和文憑的確是兩件事，但有文憑也就意味著拿到了進入科技業的入場券。