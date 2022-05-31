快訊

機場入境新政策！ 蘇貞昌：明起改為唾液篩檢 不用等待PCR

有愛就有希望：《愛在暹邏》泰國LGBT故事

最高一天7500！網貼亞東醫院徵「確診者限定」看護打工 超熱門秒額滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他離職理由寫「不想跟ＸＸＸ一起工作」 網：一點不都瞎，超級真實

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，有員工因不想與某位同事一起工作而離職，引網友共鳴。示意圖／ingimage
一名網友表示，有員工因不想與某位同事一起工作而離職，引網友共鳴。示意圖／ingimage

離職原因百百款，且通常都會經過美化包裝，但近日一名網友在網上透露，有員工直接表明不願與一名同事共事而選擇離職，該網友批評此原因過於誇張，豈料文章一出，網友看法與其截然不同。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，「你們聽過誇張的離職原因嗎？」，並po出一張離職單，在離職原因那欄直接點名，「不想跟ＸＸＸ合作」，原因意曝光引起不少網友共鳴，該員工絲毫不避諱的舉動也引來網友一片盛讚。

許多網友表示這個理由一點都不誇張，只是很少人能像他一樣坦承，「10個離職理由，9個都是假的…這個看起來倒是很真實」、「還好吧？有些人真的G8」、「很誠實啊，沒有幾個人會說出來罷了」、「我也因同事想離職，只是不會寫這麼直白」、「這員工很誠實啊，很棒」。

網友們也認為，直接說出來有助於公司解決問題，「很好啊，對公司來說知道主因是誰！如果這位離職者真的不錯」、「至少勇於表達自己的看法，也讓公司知道原因」。還有網友透露自己也填了相同的離職原因，「我曾經也這樣寫過」、「我離職原因就是寫跟同事不合啊！」。

離職 職場

延伸閱讀

被邀面試卻遭抨擊不符合條件 網直呼：你就是人資的業績而已

他讀頂大「這系」苦寫履歷跳槽科技業 系友點關鍵嘆無知

她被迫辭42K工作顧婆婆 夫家每人給3千還嗆：妳也沒賺多少錢

提離職後反悔求挽救方式 網抨擊：年輕人知道不能衝動了吧

相關新聞

下半年台灣國境解封有望 雄獅大規模徵才500人

隨著各國邊境逐漸解封，台灣也有望在下半年鬆綁國境。為了加速疫後觀光布局，雄獅集團今宣佈，擴大招募通路、產品、行銷、管理、...

他離職理由寫「不想跟ＸＸＸ一起工作」 網：一點不都瞎，超級真實

離職原因百百款，且通常都會經過美化包裝，但近日一名網友在網上透露，有員工直接表明不願與一名同事共事而選擇離職，該網友批評此原因過於誇張，豈料文章一出，網友看法與其截然不同。

職場小白穿貼身挖背洋裝顯得格格不入 要改嗎？

剛進職場的新鮮人，穿著跟同事明顯不同，有問題嗎？一位職場小白上104職涯診所發問，表示剛進職場，卻發現自己的穿搭跟職場格...

安心即時上工延長1年 南市府將再釋出逾2100個職缺

疫情嚴峻，台南市政府表示，配合中央將安心即時上工延長1年，將再釋出2100個職缺，俟勞動部安心即時上工計畫延長正式公告後...

二次面試「變不同部門」主管掛保證給30K 她秒錄取怕爆：屎缺嗎？

「馬上錄取真的是屎缺嗎？」一名應屆畢業的女網友分享面試經驗，她先應徵公司A部門職缺，卻二次面試B部門職缺並直接錄取，B部門主管還信誓旦旦要給她30K以上待遇，但馬上被公司錄取反而害她非常擔心...

提離職後反悔求挽救方式 網抨擊：年輕人知道不能衝動了吧

不少人遇到工作瓶頸、工作內容不符合原先期望、薪資待遇未達理想等等，就會離職轉換跑道。一名女網友在網路上發文，表示自己前陣子覺得工作壓力太大，一個衝動就寄信給主管提離職，但現在卻反悔了，因此發文詢問網友可以如何挽救，而貼文底下也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。