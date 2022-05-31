他離職理由寫「不想跟ＸＸＸ一起工作」 網：一點不都瞎，超級真實

離職原因百百款，且通常都會經過美化包裝，但近日一名網友在網上透露，有員工直接表明不願與一名同事共事而選擇離職，該網友批評此原因過於誇張，豈料文章一出，網友看法與其截然不同。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文詢問，「你們聽過誇張的離職原因嗎？」，並po出一張離職單，在離職原因那欄直接點名，「不想跟ＸＸＸ合作」，原因意曝光引起不少網友共鳴，該員工絲毫不避諱的舉動也引來網友一片盛讚。

許多網友表示這個理由一點都不誇張，只是很少人能像他一樣坦承，「10個離職理由，9個都是假的…這個看起來倒是很真實」、「還好吧？有些人真的G8」、「很誠實啊，沒有幾個人會說出來罷了」、「我也因同事想離職，只是不會寫這麼直白」、「這員工很誠實啊，很棒」。

網友們也認為，直接說出來有助於公司解決問題，「很好啊，對公司來說知道主因是誰！如果這位離職者真的不錯」、「至少勇於表達自己的看法，也讓公司知道原因」。還有網友透露自己也填了相同的離職原因，「我曾經也這樣寫過」、「我離職原因就是寫跟同事不合啊！」。