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二次面試「變不同部門」主管掛保證給30K 她秒錄取怕爆：屎缺嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名應屆畢業女網友分享，她原本應徵公司A部分職缺，二次面試時卻變成不同部門，最後更被主管當場錄取。 示意圖／ingimage
一名應屆畢業女網友分享，她原本應徵公司A部分職缺，二次面試時卻變成不同部門，最後更被主管當場錄取。 示意圖／ingimage

「馬上錄取真的是屎缺嗎？」一名應屆畢業的女網友分享面試經驗，她先應徵公司A部門職缺，卻二次面試B部門職缺並直接錄取，B部門主管還信誓旦旦要給她30K以上待遇，但馬上被公司錄取反而害她非常擔心「是屎缺嗎？」最後她收到人資寄來的offer，讓許多前輩看了直呼羨慕。

這名女網友透過Dcard發文表示，她原本應徵公司A部門職缺，但B部門主管卻打電話給她，「說他看到我投的履歷，覺得我是他想要的人，所以就跟A部門主管要了我的資料，希望我去他的部門」，於是原PO又去面試了一次。

B部門主管向原PO完整講述公司福利，並承諾「我可以請人資開30K以上薪資」，如果人資到最後開出來沒有30K，主管也坦然勸她直接拒絕這份offer、去別間公司，畢竟連主管也覺得沒有30K實在不值得。

面試後隔2天，人資傳來紙本offer薪資32K，真如主管當時所承諾的待遇，但她卻開始焦慮起來，「本來很開心有工作了，而且薪水比預期的多，但上網查發現大家都覺得當下錄取的職缺是屎缺，讓我有點怕怕的」，希望廣大網友們可以分享經驗借她參考。

許多前輩看了紛紛支持她答應offer，「可能妳身上有某些特質跟專長剛好符合公司想找的人，看福利跟制度應該是蠻完善的，會這樣主動加薪的應該不太會是屎缺」、「或許剛好非常缺人，或許妳剛好是他們要的人才，問這麼多進去試試看不就知道了」、「這種的不太會是屎缺，看得出來主管是有心想找人而且答應妳的他有做到，這種主管值得跟看看」、「妳遇到的狀況跟我很像，不過我已經工作幾年了，我也是投應徵公司的A職缺，結果人資打電話想約我B職缺的面試」。

Dcard 面試 薪資 履歷

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