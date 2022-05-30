提離職後反悔求挽救方式 網抨擊：年輕人知道不能衝動了吧

不少人遇到工作瓶頸、工作內容不符合原先期望、薪資待遇未達理想等等，就會離職轉換跑道。一名女網友在網路上發文，表示自己前陣子覺得工作壓力太大，一個衝動就寄信給主管提離職，但現在卻反悔了，因此發文詢問網友可以如何挽救，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「提離職後反悔」為題發文，原PO透露自己前陣子覺得工作壓力大，一個衝動之下就寄信給主管提離職，而離職理由是要去考公職，但目前主管尚未給予任何回覆。

原PO坦言自己冷靜思考後，還是覺得原先這份工作的薪水不差，而且未來也有發展機會。在貼文的最後，原PO詢問網友想法，「想請問大家有什麼比較好的說法，向主管說不要離職了」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛提供意見，「想想也還沒把工作好好交接，不想影響公司業務，還是繼續好了」、「後來告知家人想離職去考公職後，家人希望我繼續目前的工作，公司福利好且未來發展性不錯，幾經思考後決定還是留在公司繼續工作，造成您的不便，深感抱歉」、「如果跟長官熟，也可以不用廢話，直白跟他講就好」。

另外，也有不少網友抨擊原PO的行為，「讓人覺得做事不經思考就衝動決定」、「年輕人現在知道不能太衝動了吧」、「學次教訓吧，衝動誤事就是這樣」、「不過妳應該在主管心中的印象也打折就是了，衝動誤事就是顆未爆彈，難保妳以後又因為某事又衝動了」。