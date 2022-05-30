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大學生休學替家裡還債 領最低工資25K苦惱該如何轉職

聯合新聞網／ 綜合報導
為了替家裡還債，原PO感到力不從心。 示意圖／ingimage
為了替家裡還債，原PO感到力不從心。 示意圖／ingimage

家家有本難念的經，許多人的一生被迫承擔更多責任，甚至因為家庭經濟關係，學生時期就需要出外工作賺錢。一名女網友在網路上發文，表示自己半工半讀幫家裡還債，但辛苦工作卻都存不到錢，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「月薪2萬5覺得自己很沒用」為題發文，原PO透露自己今年21歲，原本應該繼續待在大學當學生，但因為家裡經濟狀況不好，卡債有10萬元左右，每個月還需要給家人生活費，自己還欠有14萬學貸，因此打算半工半讀幫家裡還債，不過現在覺得自己力不從心。

原PO表示，自己讀到大二時就休學找正職工作做，但因為自已沒有什麼學歷和經歷，所以也很清楚領基本薪資是很正常的事。原PO接著無奈提到，最近自己覺得薪資真的太少了，雖然能養活自己，也可以每個月給家人錢，不過卻沒辦法存錢。

原PO表示，自己目前在一家公會當行政會務人員，每天都是早九晚六，工作內容不複雜，但也稱不上輕鬆。在貼文的最後，原PO詢問網友，「我應該去找個兼職做，還是說我最近考慮到工業區找輪班制的工作來做比較好，畢竟我知道我沒有什麼更好的經歷，可以找到薪資高一點又福利好的工作，希望大家可以給我一點建議」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛鼓勵原PO，「要幫忙家裡不是妳的錯，妳已經很棒很棒了」、「其實不偷不搶不犯法的賺自己薪水，不管多或少都是及格了」、「妳很棒，但是為了自己著想，希望妳完成自己的學業，並且好好學習理財，不要再走父母的後路」、「孩子妳很棒，妳靠著自己的能力，為家人努力付出」。

另外，也有不少網友提供意見，「學習什麼時候都不算晚，妳可以存一點錢當生活費，然後辦就學貸款完成大學學業，我相信經歷社會洗過臉，妳會更認真學習」、「去科技廠做輪班技術員，拚個一年把錢還清，之後才有時間做自己想做的事」、「建議至少大學學歷可以補完，最好碩士也是，因為學歷會大大影響出社會工作的薪資」。

學貸 薪資 Dcard

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