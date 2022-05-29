工作半年升主管 薪水不變主管冷回「3個字」她傻眼：爛透了

上班族努力工作，從職場新鮮人變成老鳥，為的就是升官加薪，日前有位上班族指出，她剛進公司半年左右，好不容易被提拔為組長，下個月發薪水卻沒有見到加薪，詢問老闆後對方回答3個字「扣完了」，讓她傻眼表示「第一次遇到這麼爛的公司」。

一名網友在Dcard發文表示，目前剛到新公司就職7個月，工作滿半年時，老闆告知「從現在開始擔任某部門的部長，每個月會給妳5000元獎金」，但是當原PO發薪水後，才發現「根本沒有獎金」，跑去問老闆對方卻回應「扣完了」，讓她傻眼直呼「老闆完全沒說扣什麼」。

接著她抱怨，工作滿半年有3天特休，但公司卻說「依照勞基法規定，是依照公司決定什麼時候可以休假」，她無奈表示沒聽過這樣的說法，但本身很少請假，也覺得可以換成獎金。不僅如此，原PO說她有次請兩小時去看醫生，結果被扣全勤，讓她十分疑惑「這樣合理嗎？」

對此，有網友解釋「勞基法沒有明文規定『病假』不能扣全勤，可能是看公司自行規範」、「公司可以決定特休是騙人的」、「請病假或事假甚至是遲到早退，全勤是不能全扣的，要按照比例原則來扣，但是獎金本來就沒有受勞基法的規範，公司給不給都他說了算」、「獎金的事聽聽就好，那是多的錢，用講的大家都很會，不給可以用一堆理由蒙混，妳也拿他沒辦法」。