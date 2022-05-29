工作面試變畢業生表演平台 網揭關鍵：嚐過苦頭就學會社會化

大學畢業季來臨，許多準畢業生即將踏入職場，而面試的談吐和應對，更會攸關到工作機會。一名男網友在網路上發文，表示若每個人都把面試變成表演平台，這樣不就失去面試的意義，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友近日在Dcard以「建議面試真誠點，比較好」為題發文，原PO直指畢業新人的面試過程根本變成表演平台，因為每個人都聲稱會為公司赴湯蹈火，而原PO認為這樣不就失去面試的意義。

原PO接著表示，公司在挑人的時候，若你才剛畢業，應該不會要求要多麽優秀，而是希望能挑個符合公司形象，適合自己部門的人。原PO更舉例說明，不少人入職幾個月後就說自己不能配合公司，或是不符合部門風格。在貼文的最後，原PO提出質疑，「所以當初就是都在演？」

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「適時的表演一下，不要搞到自己受不了」、「也不是說表演，我覺得正式一點就好」、「場面話的誕生就是因為有人喜歡聽場面話」、「認同要真誠，不然過度包裝，進到一間根本不喜歡的地方，痛苦的是雙方」。

另外，也有不少網友揭開真實面，「當你真誠卻被那些表演的擠下去，你下次就學會表演了」、「嚐過苦頭就開始學會社會化了」、「面試到現在，我已經可以很流暢的說一些冠冕堂皇的廢話了」、「面試就是騙，你騙我福利，我騙你能力」。