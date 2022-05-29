同事育嬰假回來他狂被加班 網點一大問題：超不友善

職場女性在懷孕與產後時期除了要照顧身體外也需擔心事業，因此育嬰假非常重要，不過有網友就指出一名同事剛休完育嬰假回公司，常會用照顧小孩的理由將手邊業務託給其他同事做，有網友看了便跳出來表示，「有問題的是你們公司文化」。

原PO在PPT以「大家會覺得同事生了小孩後變自私嗎？」為題發文表示，他知道帶小孩、照顧小孩很辛苦，但最近在公司有同事剛育嬰留停回來，常會用照顧小孩的理由，希望其他人可以幫忙原本屬於她的業務，晚夜班的部份她也希望同事可以幫忙上。此外，她甚至有時候臨時不來上班也不跟公司講，只請主管轉知同仁說因家中有事請假並請同事代班。

再來，最近疫情大爆發，雖然他們公司沒有明文規定員工不能到外縣市旅遊等，但那位同事還是訂了確診數最多的縣市的飯店，說要帶全家一起旅遊，結果回來上班1到2天就又請假了，只聽主管說同事有家人確診，需居家隔離，導致其他同事們要處理她的業務，同單位辦公室的人也全部被抓去做PCR，「其他員工也是有家人要照顧，也怕自己被染疫後回家傳給老人家，有時候會在想真的有小孩後都會變自私嗎？」

網友紛紛留言，「自私的人不分婚前婚後ok? 」、「自私的人總會找一堆理由，讓自己爽」、「我懷孕都照常加班QQ」、「這叫人力問題好不好」、「不懂為什麼一定要加班，需要一直加班是人力短缺好嗎？勞工互相比加班互相批鬥，老闆爽歪歪可以減少人事成本」、「怎麼會是怪同事，是去跟主管反映好嗎」、「搞錯重點，是公司制度和主管的問題」、「有問題的是你們公司文化」。

此外，網友也表示，「如果請人幫忙後可以誠懇表達感謝，請大家喝飲料什麼的，應該會好一點」、「剛生小孩的確會需要花很多時間金錢跟心力在家庭，尤其自己照顧可能半夜都不用睡覺了，如果能適時表達感謝我個人不會覺得對方自私」、「工作家庭兩頭燒，我認為台灣職場真的對有家庭的人不太友善，工時太長，可憐啊」。