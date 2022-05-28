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被邀面試卻遭抨擊不符合條件 網直呼：你就是人資的業績而已

聯合新聞網／ 綜合報導
有些公司會主動邀約進行面試。 示意圖／ingimage
有些公司會主動邀約進行面試。 示意圖／ingimage

許多人都有找工作的經驗，從一開始的撰寫履歷，到之後的面試邀約，每個關卡都相當重要。一名女網友發文分享自己的面試經驗，認為根本是受到侮辱，令她感到不滿，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「去個面試被侮辱」為題發文。原PO透露自己近期在找工作，所以或多或少都會被公司邀約過去面試，而在收到人資電話敲定時間後，原PO面試當天也都會準時抵達，甚至提早10分鐘過去準備。

原PO接著表示，在某次的面試過程中，明確感受到對方覺得自己不符合應徵條件，但自己仍然相當有禮貌的應對。不過，公司卻不斷重複原PO不符合他們的需求，不僅不提早結束面試，連過程都讓原PO感到不受尊重。

原PO表示，面試過程中一直有人進來敲門打斷，連面試官也是陸陸續續進來，而且口德還相當不好，不斷抨擊原PO不符合職務需求，但又不結束面試，讓原PO相當不滿。在貼文的最後，原PO提出質疑，「真心覺得竟然一開始認為不適合，他們人資是不是不專業啊，不符合還要打電話來邀約人去面試」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「人資做業績也是有可能」、「遇到這種公司，之後都會默默加入黑名單，不想再接到這公司的面試」、「很爛的人資就會隨便找人或是有擦邊就邀約」、「就HR亂槍打鳥做業績啦」。

另外，也有不少網友分享自身的類似經驗，「我之前也有類似的面試經驗，是被公司主動邀約投遞履歷面試，然後去面試現場才說我不符合資格」、「之前面試時也有發生這樣的事情，面試結束後直接打給總公司投訴，總公司的人電話中一直跟我道歉」、「我還被保險業洗臉，說我賺不了錢」。 

面試 履歷 Dcard

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