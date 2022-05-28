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她見「加薪金額」驚覺被公司污辱 網狂勸：趕快跳槽吧

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族都期待加薪和升遷的機會。 示意圖／ingimage
上班族都期待加薪和升遷的機會。 示意圖／ingimage

進入職場工作後，不少人都期待升遷和加薪的機會，不僅是獲得公司肯定，也是讓自己過上更理想的生活。一名女網友發文表示，自己日前收到調薪單，但居然只加了800元，讓她覺得自己被污辱，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「加了薪水卻覺得公司在污辱我，大家調薪都調多少？」為題發文。原PO表示，自己在媒體業工作，雖然媒體圈普遍低薪是大家都知道的事，但原PO在日前收到調薪單，竟然只加薪800元，讓她覺得自己是被污辱，甚至覺得自己根本不用這麼努力。

而原PO接著詢問網友，究竟大家調薪都調多少、若不滿意會直接離職嗎？原PO認為用跳槽的方式，都絕對會比這種公司的加薪還要高。另外，因為原PO公司的年終比業界都還要高上很多，而今年也已經過一半了，因此讓她相當猶豫，是否要等領完年終再離開。而在貼文的最後，原PO詢問網友，「選擇工作會是以看月薪為主，還是看年薪？」 

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「每年都在等明年年終，到底哪一年才要走」、「跳槽大約薪水升了30%，等調薪不知道等到民國幾年」、「我選年薪，加薪要看原本多少」、「在台灣想要大幅度調薪只能靠跳槽」、「我們公司都調10到15%給你參考」。

另外，有不少網友也分享自己的類似經歷，「我被調過100，這裡有誰比我少？」、「被加600的來路過了」、「我同事被加125元加給才叫羞辱吧」、「300路過，有比我更可憐的嗎？」、「做1年調400，看到調薪單的當下腦袋空白瞬間很想離職」。

薪水 職場 Dcard

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