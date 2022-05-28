為何錄取後公司仍不斷瀏覽履歷 網曝關鍵：在看你什麼時候關

近年求職網站的使用率日益普及，民眾可以透過撰寫電子履歷來進行應徵，而履歷也可以一直保持開啟，等待合適的工作單位找上門。一名女網友發文表示，自己近日收到公司的錄取通知，但公司卻不斷瀏覽她的履歷，讓她感到相當困惑，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「錄取後公司一直瀏覽我的履歷」為題發文。原PO表示，自己最近收到一間公司的電話錄取通知，而且幾天後也收到紙本錄取證明。原PO接著表示，原本以為可以放心了，但公司卻每隔幾天就瀏覽她的履歷，讓原PO感到不安，擔憂公司是不是後悔了，怎麼確定錄取後還會數次查閱履歷。原PO在貼文最後詢問網友，「想請教各位有過類似的經驗嗎？我真的好焦慮啊」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「可能在看你什麼時候會關履歷」、「是怕你後悔，才會一直看你最近有沒有求職紀錄」、「還好吧！做基本資料建檔」、「只是打開跟同事分享你的履歷，或者準備印下來」。

另外，也有不少網友分享自己的類似經驗，「我還遇過有家公司每天一直點開我履歷看，不知道在幹嘛，也不找我去面試」、「我也是欸，後來入職後想說更新一下又打開，過沒幾天就接到關切電話」。