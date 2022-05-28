快訊

花蓮溪出海口逾20隻野鳥異常死亡 送驗確認感染H5N1

狗仔再爆汪小菲婚內出軌照 與張穎穎「肢體親密纏繞」

送童快篩「2歲以下不得用」挨批 蘇貞昌：家長用也可保護幼童

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為何錄取後公司仍不斷瀏覽履歷 網曝關鍵：在看你什麼時候關

聯合新聞網／ 綜合報導
履歷的內容會直接影響到面試機會。 示意圖／ingimage
履歷的內容會直接影響到面試機會。 示意圖／ingimage

近年求職網站的使用率日益普及，民眾可以透過撰寫電子履歷來進行應徵，而履歷也可以一直保持開啟，等待合適的工作單位找上門。一名女網友發文表示，自己近日收到公司的錄取通知，但公司卻不斷瀏覽她的履歷，讓她感到相當困惑，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「錄取後公司一直瀏覽我的履歷」為題發文。原PO表示，自己最近收到一間公司的電話錄取通知，而且幾天後也收到紙本錄取證明。原PO接著表示，原本以為可以放心了，但公司卻每隔幾天就瀏覽她的履歷，讓原PO感到不安，擔憂公司是不是後悔了，怎麼確定錄取後還會數次查閱履歷。原PO在貼文最後詢問網友，「想請教各位有過類似的經驗嗎？我真的好焦慮啊」。 

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「可能在看你什麼時候會關履歷」、「是怕你後悔，才會一直看你最近有沒有求職紀錄」、「還好吧！做基本資料建檔」、「只是打開跟同事分享你的履歷，或者準備印下來」。

另外，也有不少網友分享自己的類似經驗，「我還遇過有家公司每天一直點開我履歷看，不知道在幹嘛，也不找我去面試」、「我也是欸，後來入職後想說更新一下又打開，過沒幾天就接到關切電話」。

履歷 求職 Dcard

延伸閱讀

資深主管打字愛加「這符號」 網超有感：很多中老年打字都這樣

30歲女迷茫不知自己人生目標 網同感：我什麼成就都沒達成

新鮮人錄取月薪3萬行政助理 男友潑冷水：那就是打雜妹

提早預告離職後被老闆當隱形人 她無奈嘆：不是提分手耶

相關新聞

她見「加薪金額」驚覺被公司污辱 網狂勸：趕快跳槽吧

進入職場工作後，不少人都期待升遷和加薪的機會，不僅是獲得公司肯定，也是讓自己過上更理想的生活。一名女網友發文表示，自己日前收到調薪單，但居然只加了800元，讓她覺得自己被污辱，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

為何錄取後公司仍不斷瀏覽履歷 網曝關鍵：在看你什麼時候關

近年求職網站的使用率日益普及，民眾可以透過撰寫電子履歷來進行應徵，而履歷也可以一直保持開啟，等待合適的工作單位找上門。一名女網友發文表示，自己近日收到公司的錄取通知，但公司卻不斷瀏覽她的履歷，讓她感到相當困惑，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

30歲女迷茫不知自己人生目標 網同感：我什麼成就都沒達成

不少人認為30歲是人生中的分水嶺，不論是工作、感情、甚至是存款，都期盼可以在30歲這年獲得成就。日前一名女網友發文表示，自己目前30歲，但工作換了又換，不知道自己能做什麼，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

工資給付5大爭議之首「忘打卡就扣薪」 勞動部：違法

勞動部今公布工資給付常見五大爭議類型，勞工最常詢問的是若上班忘記打（刷）卡，公司能否扣薪？勞動部官員說，若勞工忘記打卡、...

提早預告離職後被老闆當隱形人 她無奈嘆：不是提分手耶

日前網友在「Dcard」發文提到，之前在公司和老闆相處融洽，沒想到在提出離職後，老闆就不再正眼看她，甚至完全不和她說話，讓她感到不解直呼：「我是提離職不是提分手耶」。

職缺再創高峰 北市府釋出130名職缺月薪最高69K

歡迎加入北市府。北市勞動局就業服務處辦理北市府就業甄選活動，共釋出130個職缺，月薪最高達69K。此次活動自即（27）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。