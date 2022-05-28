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30歲女迷茫不知自己人生目標 網同感：我什麼成就都沒達成

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不斷換工作，不知道自己能做什麼。 示意圖／ingimage
原PO不斷換工作，不知道自己能做什麼。 示意圖／ingimage

不少人認為30歲是人生中的分水嶺，不論是工作、感情、甚至是存款，都期盼可以在30歲這年獲得成就。日前一名女網友發文表示，自己目前30歲，但工作換了又換，不知道自己能做什麼，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友近日在Dcard以「30歲了卻還不知道自己要做什麼」為題發文。原PO透露自己工作換了又換，到30歲還沒有穩定工作，擔憂在別人眼裡，自己是否很丟臉。而原PO接著表示，透過聊天過程得知，很多年輕弟弟妹妹們都在各個地方發光發熱，因此自己又更加感到迷茫。

原PO透露自己曾經做過文書、展場、餐飲內外場、幼兒、電話行銷，而現在正在從事房仲。原PO接著表示，目前在房仲業仍然感到相當痛苦，因為長期沒有業績，導致壓力很大，也很擔心自己沒有機會順利成交案子。除此之外，原PO透露自己不僅身心靈疲憊，連內分泌系統都失調，導致經期不規律，而且身體也漸漸出現毛病。

原PO在貼文最後表示，知道問題該由自己解決，也和身邊的人聊過，但就是沒有對策，不知道自己能做什麼。而原PO無奈寫道，「想問問有沒有人也是迷惘了很久找到出口的，覺得快撐不下去了」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛提供意見，「可以考慮試試看作業員」、「感覺妳沒有特別顯著的學歷，看妳讀餐飲科，看要不要就選一間餐飲試著做到主管等級」、「準備國考吧，至少生活有個方向」、「看有沒有想學的技能去報名上課充實自己」。

另外，也有不少網友同樣處於迷茫階段，「我32歲還在迷惘，不是只有你而已」、「我也快30，目前也還在努力找份能做得長久穩定的工作，但真的很迷惘，不知道自己能找哪類的工作」、「我也是，快30什麼成就都沒達成，同學和同期的朋友都在自己的領域發光發熱」、「我超過30歲，現在也不知道要做什麼，這份工作也7、8年了，也沒什麼專業技能」。

Dcard

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