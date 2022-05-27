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提早預告離職後被老闆當隱形人 她無奈嘆：不是提分手耶
日前網友在「Dcard」發文提到，之前在公司和老闆相處融洽，沒想到在提出離職後，老闆就不再正眼看她，甚至完全不和她說話，讓她感到不解直呼：「我是提離職不是提分手耶」。
網友分享，她之前和老闆還會互相開玩笑，但自從她提了離職，老闆不僅用自己的方式無視她，也不再和她說話。她發文替自己喊冤，認為已經提早一個半月提離職，又不是背叛老闆，不解老闆為何要生氣，她也在留言區補充，上司還把要提離職的人都叫去罵。但她也提到，提了離職後很開心，也鬆了一口氣，並感嘆：「看到他這種不成熟行為就覺得幸好自己要離職了」。
許多網友留言表示自己也遇過類似經歷，「我們公司經理也是啊，提離職後不斷的約談慰留，慰留不成，看到我都會把頭撇開，不然就是白眼」、「我前陣子也在提離職，只能說遇到這種上司真的快逃」、「我之前提離職的時候，主管天天酸還會語帶威脅跟我說不要忘了自己還有好幾天在他手上。然後離開後幾個月突然私訊我說都是因為我害他到現在還在104上找人，真的有夠討厭…我也是完全照著法律規定的時間提出，而且我還堅持要把當月做完（其實可以不用），不懂他幹嘛一直刷存在感」。
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