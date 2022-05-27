新鮮人錄取月薪3萬行政助理 男友潑冷水：那就是打雜妹

求職不易！一名女網友近日錄取一份「行政助理」的工作，男友卻潑冷水指「那就是打雜的」，讓她心灰意冷直呼「如果只是打雜，需要每個月花3萬元請大學畢業生來做嗎？」其他網友則認同行政助理工作確實屬於打雜，但沒有經驗的話也只能從基層做起，直說「現在很難請到不是大學學歷的畢業生」。

一名網友在PTT發文表示，她近日錄取一間私人公司行政助理的工作，月薪3萬元、6月可報到上班，另有全勤、三節、年終獎金，工作內容包括收發郵件、送文、會議準備、接聽電話和處理等。

該網友說，接到錄取通知後，她興奮的跟男友分享，想不到男友卻跟他說「行政助理就是打雜小妹」，還得負責中午訂便當、下午訂飲料、影印等雜事，她傻眼直呼「如果只是打雜，需要每個月花3萬元請大學畢業生來做嗎？」

該網友也詢問，「因為是文組，除了學校工讀也沒有打工、實習過。像我這種沒有工作經驗的文科應屆畢業生，有可能找到薪水較高、願意教新人的工作？」

有網友留言「因為現在很難請到不是大學學歷的畢業生，廣義來說，專案經理也是打雜的，只是薪水比較高。沒有工作經驗不是問題，台大電機畢業生第一年也沒有工作經驗，重點在於你有什麼技能以及特質。你的學歷會決定畢業後前兩三份工作的門票，但是之後就是你個人在職場點的技能樹了」。

其他還有網友表示「沒經驗先從打雜做起有什麼不對嗎？」、「每個工作都是從基層做起的啦，除非空降不然很難剛開始就高薪」、「助理就是打雜的，但也能學東西，就看你自己！」、「行政助理就是打雜無誤，只是職稱直接寫雜工不好聽罷了」、「妳的工作干他屁事？挑勒，他有要養妳嗎？」