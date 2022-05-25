員工月領43k發現老闆淨利後鬧加薪 網看工作內容：求應徵！

創業的道路十分辛苦，有一名網友就分享他做港式炸雞和蒸煮雞精，雇了一位17歲員工，工作內容單調簡單，月薪給四萬三，後來員工發現淨利是19萬台幣後，還要求加薪到7萬。網友看了喊，「老闆缺人嗎？我想應徵」。

原PO在Dcard上以「我這樣算是慣老闆嗎？」為題分享他自己創業，目前每月營收扣除人事物料成本，大概還有18~19萬的淨利，他有僱一位員工，基本上店裡都給她管，偶爾巔峰時刻會一起營業，月薪給她四萬三且月休6天，晚上五點工作到十二點準時下班，她說這樣給太少，但他身邊朋友都說他給太多，而且工作內容很單調簡單，「其實我也不知道現在行情多少，畢竟一大學畢業就創業了，我這樣會很慣嗎？」

他事後也在留言區表示，他是做港式炸雞和蒸煮雞精，工作內容就把雞放入油鍋等時間到撈起來而已，實際忙的時間大概2小時，薪水一個月他給四萬三，還供餐跟車費補助（她通勤10分鐘），但是沒有勞健保。「昨天問她，她說我賺18萬，才給她4萬多，說我是慣老闆，我說可以去找其他的（工作）她不要，說外面薪水才26k」。

網友紛紛留言，「那你們感情還真不錯，她都會口頭抱怨了」、「你為什麼會讓她知道你賺多少？另外她覺得你賺太多你可以請她入股，但是當初開店的成本和倒閉賠錢她都要負擔一半」、「外面兩萬六，你給四萬多，她還不滿意？」、「只能說這孩子太貪了，只看到別人賺錢賺很多，看不見背後需要承擔的風險」、「如果員工認為自己薪水太少，你就應該問她，你有什麼特別的，可以讓我額外加薪？」、「是我我只會給26k啦，這工作內容太廢了」、「老闆缺人嗎？我想應徵」、「也太好了吧，我每天做的要死12小時月休四天才44k，已經準備要提離職了」。

此外，網友也建議，「該有的勞健保還是要有啦，不然他到時候檢舉你你會賠死」、「沒有勞基法？」、「職安跟勞健保基本的還是要該保的保一保，也是避免有爭議的時候有理說不清，但17歲開要7萬的價碼是真的蠻扯的」、「說真的，做老闆的功課就是要去了解周遭的行情，去了解法規和保險，你一不小心被檢舉有的沒的，整家店就做不下去了」。