派遣工作月收3萬8該做嗎？網曝關鍵：看有沒有轉正機會

工作上的僱用方式有很多種，有正職、兼職、還有派遣等等，而派遣員工的福利和保障也相對不穩定。日前一名女網友發文表示，自己應徵上一個派遣工作，也透露福利和薪資待遇，詢問網友是否會考慮前往工作。

一名女網友近日在Dcard以「薪水快四萬塊」為題發文。原PO透露自己最近找到一份工作，薪水38000左右，不僅上下班時間正常，福利也都和正職一樣，只不過是派遣的。

原PO接著表示，自己有查過派遣和正職的差異，主要是福利的部分，但這份派遣工作的三節獎金和保險都有，所以覺得沒什麼差。而原PO也提出擔憂，認為派遣工作比較不正式，也在貼文最後詢問網友意見。

貼文底下吸引許多回應，網友紛紛表示，「就有好有壞，派遣通常比較輕鬆，想走就走，正式的工作流程都稍微繁瑣」、「派遣實際上跟真正的正職員工還是不同，有些公司說福利一樣，但其實自己要額外注意年資是否會跟正職一樣累積、能不能轉正職」、「派遣我覺得還是相對沒保障，說要你走就讓你走了」、「還是有差喔，建議可以當練等，看要轉正還是之後跳」。

另外，也有不少網友給出建議，「如果只是要做1、2年可以考慮，如果要做長期就不要考慮派遣職」、「若是剛出社會沒經驗可以做，建議有機會跳正職還是要跳」、「約聘跟派遣差不多，真心覺得短期可以考慮，半年到一年以內，但長期且有十年的職涯規劃就先不要了」。