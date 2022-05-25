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職場最噁心是哪句話：公司不會虧待你、能者多勞....「這句」網最有感

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
友在同一家公司工作20年，他說，在職場上聽過最諷刺、噁心的一句話是「好好幹，公司不會虧待你的」。此為示意圖，圖／ingimage
友在同一家公司工作20年，他說，在職場上聽過最諷刺、噁心的一句話是「好好幹，公司不會虧待你的」。此為示意圖，圖／ingimage

image source：Pixabay 

文／陳羿郿

職場上，總會聽到主管或老闆的「鼓勵」的話語，期許員工在工作上更加盡心努力，但時間一長，員工也就容易分辨出是真心還是話術。Dcard上有名網友在同一家公司工作20年，他說，在職場上聽過最諷刺、噁心的一句話是「好好幹，公司不會虧待你的」。

網友高共鳴：「共體時艱」

貼文一出，引起許多人共鳴，分享自己聽過最噁心的一句話「一起共體時艱」、「我們對你期望很高」、「是金子總會發光」、「年輕就是要sacrifice（犧牲）」、「我說以後齁！主管缺都是留給你們這些開國元老」、「我們都是一家人，一起努力」「能者多勞、共體時艱」、「你們要體諒經營者的困難」、「交給你額外的工作你就當作是學習」、「公司給你們薪水就是在投資你們」、「在這裡你可以學到很多，白話就是，你要身兼多職」、「為民服務，你們不能便民嗎？一起共體時艱」。另外，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近半年內（2021/11/25～2022/05/23）關於職場上討論「共體時艱」聲量趨勢，共計3617筆。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

年輕人不耐久？平均任職 1 年 2 個月

公司企業常會因為年輕人不耐久而貼上「快閃族」、「跳跳族」、或甚是「爛草莓」的標籤。根據104 人力銀行分析，2017年到2019年近17萬名畢業或退役的大學畢業生第一份工作平均任職 1 年 2 個月、已超過 1 年。

相比 20 年前的中生代，1996 年到 1998 年畢業或退役的大學畢業生第一份工作平均任職 1 年 5 個月，現在的新生代其實只短少 3 個月，新鮮人的穩定度並未因為世代而有明顯不同。新生代90 與 00 世代認為，第一份工作至少要做1 年 11 個月才有價值。

但在挑選工作上，70、80 世代更在乎工作與生活平衡、工作地點，盼在事業和家庭中取得平衡；90 世代處於衝刺的階段，除了工作生活平衡外，也在乎學習成長與職務發展；00 世代則是初入職場的探索期，期盼能與興趣相符，更好入手。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月25日至2022年05月23日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『共體時艱』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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