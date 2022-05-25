00世代求職最在乎哪些？房仲打破高工時印象 5項優渥條件搶人

image source：臺北市政府勞動局

文／陳羿郿

六月即將有一批大學畢業生走出校園，出生於西元 2000 年後的 00 世代將陸續成為職場生力軍。104人力銀行發現，各世代在挑選工作最在乎的因素前兩名都是薪水和公司福利，但第三名開始出現變化。70、80 世代更在乎工作與生活平衡、工作地點，盼在事業和家庭中取得平衡；90 世代處於衝刺的階段，除了工作生活平衡外，也在乎學習成長與職務發展；00 世代則是初入職場的探索期，期盼能與興趣相符，更好入手。



image source：網路溫度計（資料來源：104人力銀行）

房仲工作常碰釘子、沒效率？數位賦能企業數位轉型



受惠於房市熱潮，像是建築營造、不動產業等都有大量的人力需求。不過許多業者注意到，外界對房仲的印象是工作時間長、沿街發傳單名片、常常被客戶拒絕等，但其實房仲工作和大家想得不一樣。為了提升員工工作效率並達到更好的顧客體驗，現今房仲業者致力於數位轉型，導入更多數位工具來優化同仁的作業流程。

信義房屋轉型辦公室專案經理周勤斌曾擔任第一線房仲業務、店長等工作。他觀察，多數房仲新鮮人最擔心服務買賣雙方時「事倍功半」，也擔心沒有人帶領、保障薪資「領不到」等三大問題。面對這些痛點，信義房屋開發AI智能配案、DINDON智能賞屋等來解決。



▲信義房屋於5月22、28日舉辦兩場應屆畢業生線上工作說明會

image source：信義房屋提供

周勤斌說，以前接到委託案件，每帶看一組客戶，都要土法煉鋼整理資料，彙整回報給屋主，現在可透過系統的數據分析，提供給屋主更全面的資料，還能藉此調整市場策略以提升銷售效率；而面對買方客戶，過去要花很多時間配案，但結果未必精準，現在透過AI智能配案工具，不僅節省作業時間，可以把心力更集中在如何精進服務品質，對買方來說，也不必再花寶貴時間去看不適合的房子。



周勤斌認為，以數位工具替房仲、客戶賦能，有效提升了工作效率，客戶也能感受到更好的服務體驗；輔以信義房屋師徒制、高薪優渥的服務待遇，應是相當適合新鮮人初次接觸房仲工作的機會。



首創「30天工作鑑賞期」 不適應加給轉職金



為了吸引更多優秀人才，房仲業者也紛紛提供優渥的條件。像是信義房屋針對新入職的房仲業務，祭出：

1、前6個月保障月薪5萬元

2、首創「30天工作鑑賞期」，如果期滿不適應，加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉職。

3、無論仲介或幕僚，也都享有公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。

4、職涯發展部分，則是提供近百堂教育訓練課程與外訓補助，新鮮人也可利用信福幣自行購書、購買線上學習課程等。

5、提供透明的升遷管道，包括定期選拔店主管、區主管。

▲信義房屋舉辦應屆畢業生線上工作說明會，安排同仁與新鮮人分享職場小故事。

image source：信義房屋提供

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