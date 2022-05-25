快訊

大家太想出國玩？虎航開賣冬季機票官網大當機

2歲童無呼吸…急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開心升主管加薪8千！他三個月後崩潰離職勸：真的不要升

聯合新聞網／ 綜合報導
網友升為主管後，發現是痛苦的開始，三個月後受不了還是提出辭呈。 圖／ingimage
網友升為主管後，發現是痛苦的開始，三個月後受不了還是提出辭呈。 圖／ingimage

踏進職場後，不少人會力求上進，希望能拿到晉升主管的機會。不過有一名網友表示，他進公司不到一年被升為主管，本來很開心，沒想到卻是惡夢的開始，不但要常請客外，還遇到下屬一直推卸責任，每天早上7點到晚上11點才下班，每個月才多8千元，最後崩潰提離職「難怪公司主管每年都在換人」。

網友在臉書「靠北老闆/主管2.0」發文，他先勸大家「升主管薪水沒有每月多2萬以上的話，真的不要升」，自己進公司不到一年，被公司問要不要升主管，當時開心認為公司很看重他，結果每個月只多給了八千元薪水。

升了主管後出現了一堆麻煩事，而且為了鼓舞人心常常要請喝飲料，每個月大概要花五千元在飲料請客上，私下也一堆搞小團體，一堆推卸責任，能不做就不做，也常常被拜託要求，也常常一堆人當天請假導致生產線人力不足。

和公司反應得到的答案是，人力不足就要自己想辦法，產線不能停，於是原po被迫下去做，幾乎是每天最早到公司，因為要盤點當天生產線的料，最晚離開公司，因為要責任制產量達到才能下班。

原po說他每天7點到公司晚上11點才下班，每個月才多八千元。三個月後他真的崩潰受不了了，和公司提出不想當主管，想回去當作業員，結果被駁回「職位只能往上升不能往下」，最後他提出離職，因為再下去身體會垮掉，他也直呼「難怪公司主管每年都換人，這是有原因的」。

網友看完也感概回應，「支持你的選擇」、「然後又沒加班費」、「離職是對的」、「擺爛就自然會被撤掉職務」、「用錯方法，你還沒準備好當主管」、「慈不掌兵」、「辛苦你了，希望你下個工作會更好」不過也不少網友認為「為什麼要請喝飲料？」。

職場

延伸閱讀

「滿腔熱血變一坨屎」 護理師高喊離職：終於可以上廁所

外商上班月薪36K、工時2小時 她卻嘆：想離職

工程師做6年只領44K 網建議「靠這招」加薪最快

回不去了！科技公司打算取消員工「在家上班」 超過800人憤而離職

相關新聞

開心升主管加薪8千！他三個月後崩潰離職勸：真的不要升

踏進職場後，不少人會力求上進，希望能拿到晉升主管的機會。不過有一名網友表示，他進公司不到一年被升為主管，本來很開心，沒想到卻是惡夢的開始，不但要常請客外，還遇到下屬一直推卸責任，每天早上7點到晚上11點才下班，每個月才多8千元，最後崩潰提離職「難怪公司主管每年都在換人」。

遇年薪120萬職缺該不該去？ 網見一點狂勸退：別虐待自己

年薪多20萬該不該去？一名40歲的網友在網路論壇貼出兩個職缺，一個年薪剛好百萬，另一個則是介於114萬到120萬之間，詢問該選擇哪一個。但網友們一看到工作內容，紛紛勸原PO選擇前者，表示「40（歲）了別再虐待自己」。

皮膚科兼做醫美「年賺5千萬」？ 網澄清：藍海變紅海

有網友去皮膚科做手術，認為短短幾分鐘醫生就入帳幾萬元，因此認為皮膚科應該認真賺1年便可退休。然而有人透露，皮膚醫美業除了前期要砸重本買設備，其實客人也沒有想像中多。

誰NG？求職女最後發問一題 面試官秒變臉：超級沒禮貌

找工作要跨過的第一道關卡就是面試，若能掌握回答問題的技巧，自然會提高錄取的機率。有求職者在面試的最後問了一個問題，結果被對方大罵「沒禮貌」，讓她相當錯愕，回家後立刻上網求救：「我哪裡錯了？」 一

職場新兵「00世代」 Line辭職不意外、偏愛啦啦隊主管

出生於西元2000年後的00世代將陸續進入職場，如何與他們相處？根據104人力銀行《00世代跟你想的不一樣》大調查發現，...

隔離假、照顧假，企業給薪嗎？ 求職網調查結果出爐

近期本土確診數進入「高原期」，在邁向與「病毒共存」的過程中，上班族會不會擔心遭隔離，結果影響收入和工作進度？隔離假、防疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。