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遇年薪120萬職缺該不該去？ 網見一點狂勸退：別虐待自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在網路論壇貼出兩個職缺，一個年薪剛好百萬，另一個則是介於114萬到120萬之間，並詢問該選擇哪一個。示意圖／Ingimage
一名網友在網路論壇貼出兩個職缺，一個年薪剛好百萬，另一個則是介於114萬到120萬之間，並詢問該選擇哪一個。示意圖／Ingimage

年薪多20萬該不該去？一名40歲的網友在網路論壇貼出兩個職缺，一個年薪剛好百萬，另一個則是介於114萬到120萬之間，並詢問該選擇哪一個。而網友們一看到工作內容，則紛紛勸原PO選擇前者，表示「40（歲）了別再虐待自己」。

有網友在PTT發文，說自己40歲，要從兩個職缺做選擇。原PO指出，A選項工作單純輕鬆，工時8小時不用加班，「主管、同事和樂，不忙時還能看看股票」、「年薪就剛好100（萬），上調有限」。B選項的工作則會需要帶回家做，主管不懂部分知識，「所以沒人可商討」、「一切靠你自己，薪水114～120（萬）」。

文章一出，網友們紛喊選A，「A爽爽過不好嗎？」、「當然是A啊！都40歲了」、「當然選A，cp值很高」。並指出A、B之間薪資差距太小，而B的工作太操勞，「沒人可以問，你是公司唯一一個，壓力爆幹大的」、「40（歲）了別再虐待自己」、「秒選A！B才多20萬，CP值太低生活品質大幅下降」、「才差20（萬）當然選穩定的」、「B那環境一年只多最多20（萬），還是別吧」、「事情帶回家這種沒多個1/3不考慮」、「如果薪水差距50萬以上才可能考慮B」。

有網友則建議，「A，有時間就可以創造被動收入」、「B加班到死要怎麼學習？選A然後每天刷leetcode（軟體工程師考古題）啊」、「只多20萬就算了吧！股票隨便賺都有」。但另有網友表示「A阿，但是你確定A不會倒閉」、「整天沒事做，公司也挺危險的」。

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