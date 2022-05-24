皮膚科兼做醫美「年賺5千萬」？ 網澄清：藍海變紅海

有網友去皮膚科做手術，認為短短幾分鐘醫生就入帳幾萬元，因此認為皮膚科應該認真賺1年便可退休。然而有人透露，皮膚醫美業除了前期要砸重本買設備，其實客人也沒有想像中多。

原PO在PTT發文描述，他去皮膚科做30分鐘的手術就要價3萬元，也發現上一個病人花費5萬元，「這樣算下來，光是2個小時醫師做自費就賺了8萬」，並進一步計算醫師1年就可賺進5千萬元，讓他驚呼：「1年就可以退休了耶，也太厲害了吧！」

有網友表示就是因為這麼好賺，許多醫科生都想進皮膚科，甚至轉做醫美，「皮膚科都是醫學系裡成績最好的在選的」、「醫美最賺沒錯，皮膚科都自動轉型醫美」、「皮膚科都兼醫美在做」、「更可怕的事醫美對皮膚效果太強大（遠大過於保養品），醫生其實不太需要做什麼推銷，就會有很多人抱著錢去找他」。

但有人澄清醫美也沒有想像中很好賺，「皮膚科有做醫美，各波長雷射都要一台，便宜幾十萬，貴到幾百萬比賓士s咖貴都有」、「前幾年一堆醫美倒閉，就是初期投入太多雷射設備，然後患者沒有想像中多就倒了」、「醫美已經從藍海變紅海」、「設備一台2千萬，還不是在幫設備商打工」。