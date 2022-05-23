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男問「百萬年薪工時都很長？」 網揭真相：一些科系選擇有限

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友拋問「百萬年薪都工時長嗎？」上班族示意圖/ingimage
一位網友拋問「百萬年薪都工時長嗎？」上班族示意圖/ingimage

人人都想追求年薪百萬，但高薪工作機會有限，日前一名生科系畢業的網友就指出，現在任職的外商工作年薪剛好百萬，但要配合國外開會時間，總工作時數可能達15小時，私人時間被剝奪許多，因此他拋問「百萬年薪一定工時長嗎？」

一名網友在PTT表示，他研究所是台大生科相關科系，前一份工作是在公家機關擔任約聘人員，不常加班且年收65萬元，但去年有機會進入一間外商公司，算上調薪跟公司福利後，年薪剛好超過100萬，工時最初協定是上午9時到下午5時，無加班費，但開會要配合國外時間，常常晚上8時到12時都有會議，還會突然改會議時間，導致陪伴家人、伴侶的時間要跟著更改，讓他感到不能接受。

他仔細思考後，發現這份新工作的工作時間太長，因此想請教網友「每日工時10-11小時，假日強迫自己不用電腦，可獲得百萬年薪」比較好，還是「正常上下班，但年薪只有65萬？」

對此，網友給建議「剛畢業選成長性高的，工作10年後就沒這困擾」、「若不缺這35萬和未來發展性，那低工時比較好」、「若是真的撐不住，還是建議先休息」、「想想未來是想要快速往上爬，還是做個小職員領平淡的薪水」。

也有網友分析是科系導致的，「又不是洗個研究所等於高薪保證，不是百萬就工時長，是因為你根本不值百萬」、「台積電工時也很長，不過領你兩三倍，生科要錢多只能這樣」、「在生科業你要達到百萬年薪，可能工時就要這麼長，但在其他產業不一定」、「以前有人分享很多百萬年薪的職缺了，我相信未必工時都很長，原PO綁定領域／年資當然選擇有限囉」。

工時 高薪

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