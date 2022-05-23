上班最討厭遇到哪種同事？ 網細數這幾特質「不受歡迎」

職場要注意的細節很多，尤其跟同事整天相處8小時，若對方不斷踩到自己地雷，恐會很無奈，日前一名網友抱怨「超雷同事」，不僅只會出一張嘴，還愛搶功勞，讓他不禁好奇問大家「有遇過什麼討人厭的同事嗎？」

一位上班族在PTT發文表示，大學時期覺得看過很多雷的同學，認為雖然他們是豬隊友，但至少會盡力完成分配到的工作，但自從出社會後，原PO細數遇到的「更雷同事」。

有些人只會出一張嘴，把所有工作攬下，然後馬上分配給其他共事的同事，最後再負責搶功勞，讓主管覺得他做得很好，還有些同事則是上班不知道在做什麼，工作進度很慢，又常常錯誤百出，需要別人幫忙，唯一的優點是嘴很甜，很會跟別人聊天。

原PO無奈表示，一想到工作日要遇到這些雷同事就很鬱悶，拋問「大家有遇過什麼討人厭的同事嗎？」

對此，有網友分享「請喪假也要被嗆『怎麼那麼多假可以放，放很多天齁』」、「遇過在主管、同事面前一直說你壞話，讓大家孤立你，主管常常質疑你挑你毛病放大檢視，處處針對你，同事開會常酸言酸語，只有他能霸凌同事，不能接受別人反過頭酸言酸語」、「遇過帶新人隨便帶，教錯了又不敢承認」、「討厭那種在背後一直講主管壞話，但在主管面前又一直巴結討好的雙面人同事」、「不喜歡那種感覺工作要忙了，就申請留職停薪的同事」、「討厭臨時休假的人」。