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全球數位轉型加持 電腦電子業求才職缺近三年最高

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，4月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5.5萬人，較上月減少8.06％，新登記求才人數總計9.7萬人，較上月減少14.40％，平均每一位求職者有1.76 個工作機會（即求供倍數為 1.76 倍）。

因應全球企業數位轉型與電腦電子設備需求的增加，以及供應鏈缺料的緩解，電腦、電子產品及光學製品製造業持續釋出職缺徵才，111 年 4 月「電腦、電子產品及光學製品製造業」的新登記求才人數為2.6千人，相較於110 年4 月成長19.67％，為近3年同期最高。

發展署表示，釋出的職缺中以「電力及電子設備組裝人員」、「其他製程控制技術員」、「包裝及有關機械操作人員」、「電子工程師」、「軟體開發及程式設計師」為最多，合計占「電腦、電子產品及光學製品製造業」總求才人數約 5 成 6。

大同公司、光寶科技、大立光電、佳凌科技及揚明光學等股份有限公司，分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容以工程師、電子設備組裝作業員為主。其中揚明光學的製程技術員薪資最高可達 40K，大同公司的硬體設計工程師薪資最高可達 50K，對電腦、電子產品及光學製品製造業有興趣的民眾，歡迎把握求職機會，投遞履歷。

發展署提醒，全國各地就業中心辦理的徵才活動將視疫情狀況做滾動式調整，提供不同職缺與服務助民眾求職，民眾可以隨時留意相關資訊。如欲獲得更多 職 缺 資 訊 及 線 上 服 務 資 源 ， 都 可 以 上 台 灣 就 業 通 網 站 查 詢（https://www.taiwanjobs.gov.tw），或可撥打免付費客服專線 0800-777-888，將有專人提供協助。

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