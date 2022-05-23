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他問「大夜班」只有32K合理嗎？ 網秒回：作業員起薪2倍

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問，當飯店大夜班員工只有32K可以嗎？網友建議他「去當作業員更快」。示意圖/Ingimage
一名網友好奇問，當飯店大夜班員工只有32K可以嗎？網友建議他「去當作業員更快」。示意圖/Ingimage

新鮮人剛出社會，陸陸續續投了許多工作後，有些人可能會選擇將就，有些人則不斷面試，為了找到理想工作。日前一位網友表示，他終於找到第一份正職工作，是月薪3萬2千元的飯店大夜班職缺，但入職後發現公司缺點，好奇問網友「我是否因為是新鮮人，所以被騙了？」

一名網友在PTT發文表示，最近畢業後找了第一份正職工作，擔任飯店大夜班人員，月薪3萬2千元，但入職後發現制度不好，董事長很重女輕男，男生都被要求上大夜班。

此外，他抱怨人事也只會討好董事長，明明人手不足卻不補人，導致男生員工只有他跟主管兩人，而且都要輪流上大夜班。原PO接著指出，人事跟董事長還很喜歡看監視器，不停詢問員工在做什麼，讓他感覺「公司很奇怪」。

原PO表示，雖然月薪還算可以過活，而且又是人生的第一份正職，但還是覺得很怪，疑惑「是否因為我是新鮮人，所以被騙了？」

對此，有人直呼「大夜32k完全不行」、「這薪水很少，直營超商工讀大夜都有個四萬多」、「大夜薪水只有32k，那還是算了吧，不值得！」、「簽下去（志願役）都比飯店強，領的還比較多」，還有網友告訴他「印象中女生是規定不輪大夜班的」。

有些人建議他「不如到竹科輪班，薪水多職業好聽，大夜3萬2也真敢開」、「科技業如果當作業員，大夜班可以有6-7萬元」、「直接去工廠輪班應該就50-59K」。

也有網友安慰他「飯店業就是這樣，年輕時賣肝工作到半夜，中年當到主管繼續賣肝」、「飯店大概就這樣，錢不多但是大夜大部分時間都很閒，能坐又有空調；如果會看監視器啥的，你就確保事情有完成，客人面前不要玩手機；如果要你站整晚或是不給你玩手機，直接離職吧，畢竟飯店大夜一點點的好處都不給就沒意思了」。

新鮮人 薪水 PTT

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