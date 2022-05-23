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面試官問「你缺點是什麼？」 原因是想看出求職者這些特質

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，面試官若詢問自己的缺點時，「問這問題主要不是在問題內容，是在觀察面試者是用怎樣態度面對自己缺點」。示意圖／ingimage
網友指出，面試官若詢問自己的缺點時，「問這問題主要不是在問題內容，是在觀察面試者是用怎樣態度面對自己缺點」。示意圖／ingimage

面試時常會遇到面試官問一些很難回答的問題，有一名網友表示他有一次就被要求要說出自己的三大缺點，讓他不知該如何應對。不少人留言說這是很爛的題目，但也有網友看了表示，「面試官可以從這題看出你的個性」。

原PO在PTT上以「面試官：請說出你三個最大的缺點」為題表示，面試時被如此提問，讓他當下不知該如何回答，而且不能只說一個，一定要說三個，他說出一個「因為太常幫助別人，所以周遭合作的同事能力都沒起來，害到同團隊的同事」，但他實在想不出來第二個缺點，並詢問「大家都有什麼缺點，認真誠心地發問」。

網友紛紛留言，「就那種雙面看怎麼解釋的點，所以通常這問題真的爛，我覺得還不如具體問什麼特點讓你出過什麼包」、「與其問缺點不如問遇過最大的困難是怎麼克服的，你帶給公司的是既有的戰力那才是價值，拋些無意義的罐頭問題，HR被瞧不起真的別怪人」、「一堆板上超推的公司都會問吧，不過第一次看到問3個的」、「回他『我對智障問題沒任何耐心，這是我最大的缺點』」。

網友也表示，「基本上都會問吧，面試蠻多家都有問」、「我覺得這是基本問題吧，就跟自介一樣啊」、「問這問題主要不是在問題內容，是在觀察面試者是用怎樣態度面對自己缺點／自己在意的點跟臨場反應等等」、「面試本來就不是只有看專業能力，能不能融入團隊也很重要」、「這種問題不在於你是否有缺點，明理的人都知道每個人都有缺點，但這個問題的答案可以多少可以看出個性，個性絕對是工作上重要的一環，除非你技術頂天，當然也一定有機車面試官借題亂挖」。

面試 PTT

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