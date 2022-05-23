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履歷快篩只花93秒 犯三大錯誤面試機會秒消失

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
又到了大學新鮮人求職季。示意圖／ingimage
又到了大學新鮮人求職季。示意圖／ingimage

大學新鮮人求職季來臨，yes123求職網「畢業季新人招募與求職禁忌調查」顯示，面對如潮水般的履歷，企業平均看一封履歷會花92.6秒，大約「一分半」的時間瀏覽，履歷三大錯誤會讓面試機會彈指消失，分別是：沒自傳、個資缺誤、錯字多。

一般而言，企業為了進行新鮮人「初步篩選」，會以履歷做起始，但yes123求職網調查結果發現，企業平均花在一封履歷篩檢只有92.6秒，大約「一分半」的時間，甚至有一成八(18.3%)的公司透露，只花「30秒(含)以內」快篩。

對於新鮮人的「履歷表內容」，企業方面又有哪些「禁忌」？在可複選狀況下，前五名依序是：「自傳完全空白」(41.8%)、「個人資料不完整或有誤」(39.8%)、「錯別字太多」(33.5%)，以及「沒有履歷照片」(30.4%)、「履歷照片模糊，或不正式、不恰當、無厘頭」(29%)。

其餘的「履歷表禁忌」，又分別為：「描述的學經歷造假或過度誇張」(25.4%)、「使用網路鄉民用語、表情符號」(24.2%)、「未依應徵職缺的不同而修改內容」(20.4%)，以及「對應徵職務的工作內容，沒有描述或誤解」(18.9%)、「自傳內容明顯抄襲制式範本」(17.6%)。

針對新鮮人的「自傳字數」，企業方面可接受的上限，依序為：有30%為「700字以上～900字不到」；也有23.5%為「900字以上～1,100字不到」；還有20.8%為「超過500字～700字不到」；甚至有12.4%僅接受「500字(含)以下」。因此換算下來，自傳「字數的平均值」落在838字。

有58.3%的企業指出，新鮮人如果附上外語履歷，「會有」加分作用；還有43.3%的公司也表示，如果附上影音履歷，同樣「會有」加分作用。而且更特別的是，甚至有四成四(43.8%)的企業，「希望」新鮮人能附上「個人社群網站」的連結或帳號。

還有面試今年求職的新鮮人時，如果是「台大、政大、清華、陽明交大、成大、台科大、北科大」這七校畢業的學歷，仍有39.6%的企業表示，「會提高」錄取意願，不過也意味名校光環無用的比例較高，達到60.4%。

相形之下，若有這七校畢業的學歷加持，仍然超過半數，也就是有51.3%的資方透露，「願意」提高新鮮人起薪水準。

針對開放「無經驗」可應徵的一個職缺，企業則估計，平均得過濾39.4份履歷，才有可能找到一個適合的人選，略多於去年的38.3份。難怪有三分之二(66.7%)的公司預估，今年新鮮人招募進度，「會受疫情影響延後」。

履歷表 新鮮人 求職

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