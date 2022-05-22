為了「倦怠感」轉職？郭家齊：這種情形反而不該換工作

摘要 1.Work life balance，追根究底，在於能否熱愛工作。當我們熱愛工作，渾身有勁，追求的是工作和生活的「整合」，而非兩者的平衡。 2.熱愛工作，不代表不會遇到煩人的事，而是工作本身賦予生命使命，因為值得投入，所以喜歡。 3.面對令人倦怠的工作，可以朝兩個方向改善：爭取新專案，尋找自我成長的機會；思考自己5到10年後的目標，讓自己有計劃地成長。

我做過很多不同的工作，擔任過不同的角色。某些時刻，我恨不得每分每秒都在工作，因為那帶給我快樂。有些時刻，我想拿枝筆，清楚劃出工作和生活的界線，不想讓工作多侵蝕我生活任何一步。

這兩種心態，我都經歷過。追根究底，這兩者的差別，在於當下我是否熱愛這份工作。當熱愛一個工作的時候，整個人渾身有勁，追求的是工作和生活的「整合」，整天想的是如何在有限時間，做更多的事，發揮自己更多價值。當對工作心煩的時候，就進入一個相反的模式，希望追求兩者的平衡。

每個人都該有一份熱愛的工作

很多人以為，工作一定很無聊，只有自己能掌握的下班時間才是快樂的，但這是錯的，這只代表你還沒找到你熱愛的工作。我認識很多人，不管自己創業，或在企業任職，他們都熱愛工作。

熱愛工作，不代表每分每秒都不會遇到煩人的事，而是代表這件事賦予了他們生命一個很大的使命，因為值得投入，所以喜歡。因為喜歡，所以可以克服日常遇到的困難。

如果你現在做的工作無法讓你有這種感覺，我建議你不用立即換一個工作，而是試著找出這份工作對你的意義。金錢當然是重點，但只靠金錢誘因本身，很難讓人長期喜愛一份工作。你該發掘這份工作帶給你自身什麼樣的成長，它是否讓你在某方面成為一個更好的人。每個人都渴望自我成長的感覺，想想你現在的工作，它讓你在哪方面有所成長？

如果真的還是無法愛上這份工作

多數工作都有讓人成長的機會，主要取決於你是否認真去把握。如果你左思右想，還是找不到任何可讓自己成長的地方，你該去找主管討論，或為自己爭取新專案的機會。

有人換了幾十個工作，還是無法愛上任何一份工作。這時，問題通常不在工作本身，而在於自己看待工作的態度。真實的狀況是，一份工作能否給你自我成長的機會，和你是否能愛上工作，往往劃上了相當的等號。（雖然對某些面試官來說，在面試時不斷強調自己在工作中學習的能力，不是個討喜答案，因為公司多半希望工作者能貢獻即戰力。）

有些人會說，我只是想賺錢維生，根本不想追求什麼成長。這樣想並沒有錯，但如果你在一個職務上完全沒有個人成長，一來做得痛苦，二來是你過幾年可能會因為缺乏成長，失去繼續做這份工作的能力。同樣1天工作8小時，如果你有選擇，為什麼要選擇一個不能自我成長的工作呢？

認識自己，有計劃的成長

最快樂的成長是有計劃的成長。思考自己5至10年後想達到的目標，要達到這個目標需要什麼樣的能力。舉例來說，我之前在大公司工作，心裡有了創業的想法，我開始觀察、朝這方向學習，本來有點厭倦的工作，瞬間就變成像遊樂場一樣好玩，因為我發現自己還有好多可以學習的地方。

認識自己、找到意義，是每個人的功課。如果你還在工作浪費時間，那真的很可惜，1天8小時，1年不知道多少小時就過去了。你需要的是一點轉念。當你不再覺得需要劃清工作和生活的界線的時候，你就從工作中解放了。