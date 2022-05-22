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當職場新人常被前輩兇？ 她中肯給2建議網狂讚：很認同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職場資深前輩分享幾個過來人的經驗，建議新人在初入職場時可以「多做筆記」。示意圖／ingimage
一名職場資深前輩分享幾個過來人的經驗，建議新人在初入職場時可以「多做筆記」。示意圖／ingimage

職場新鮮人最怕出社會後，處處踩到資深前輩的地雷，不僅會被翻白眼，還擔心丟了工作，日前一名過來人分享經驗，建議新人剛上手工作時，一定要把每個步驟記清楚，有不清楚的問題都要當下發問，並趕快寫在筆記本，她強調「只要減少錯誤率，職場上就會順利很多」。

一位職場老鳥在Dcard分享「給新人的建議」，她說自己曾經是新人，被同事大吼過，犯錯也曾感到難過，不理解為何前輩們要對她那麼兇，直到她工作一陣子，累積了很多經驗後，才發現「新人時期是最容易被看不起，也最容易被栽贓的，這時新人要懂得提升自己的能力」。

她指出，公司會聘請新人進來，為的是要減輕同仁的工作量，但這不代表新人可以一直犯錯，她發現帶過的幾位新人，有些不拿筆記認真抄寫，有些也沒有把老鳥說的話聽進去，讓她覺得很累。

文末，她也告訴職場新鮮人們「不要覺得老鳥很機車，先把每個步驟好好記在筆記本上，趕快把不懂的問出來並筆記下來，不要擔心對方講太快，或不會等你，你就是要叫他等你抄完！如果他跟你説不用記也不要理他，反正你就是記」，因此原PO呼籲職場新鮮人們「要做到發問和記筆記」

對此，有網友大讚「謝謝你這篇文的鼓勵，看完有一些工作上的方向了」、「當新人不做筆記真的會GG」、「這篇真的有點中肯」、「同意這篇，其實很多時候都是新人跟老鳥求個互相包容」。

新人 職場

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