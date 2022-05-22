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哪些職業年薪沒有60萬？ 網點名2工作條件多又薪水少

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「哪些工作年薪不到60萬」（圖為上班族示意圖）。圖片來源/ingimage
一名網友好奇「哪些工作年薪不到60萬」（圖為上班族示意圖）。圖片來源/ingimage

現在物價上漲，房價也是十分高昂，不少上班族也開始追求年薪百萬的工作，日前有位女網友整理了年薪不到60萬的工作，點名2種工作入學難度高又有專業性，像是職能治療師、獸醫師，引發網友熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，網路上很多人分享百萬年薪的工作，因此他好奇有沒有職業是入學難度不低、工作有專業性、在學時間努力學習，但最後年薪不到60萬的？她分享自己擔任職能治療師有1年半的年資，但去年（2021）整年的收入為56萬元，朋友擔任獸醫師，年資已2年，去年整年的收入是52萬元，她好奇「有哪些年薪不到60萬的工作？」

貼文曝光後，引發網友討論，有人分享「我擔任多媒體設計師，年收入40萬元」、「教科書編輯起薪3萬4千元，要當到副主編職位才會有月薪4萬元」、「中南部一堆傳產的作業員、會計師、傳產的工程師、診所的護理師，年薪不到60萬」、「我擔任社工師，年薪49萬」、「當過診所護理師，一個月3萬5千元，私立大學圖書館員大約薪水2萬8千元至3萬5千元」、「污水廠組長職，資歷8年，年薪也是不到60萬」、「飯店房務一個月薪水2萬8千元」、「長照機構員工，年薪50萬左右」。

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