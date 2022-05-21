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職場上聽過最噁心的話 網齊呼：能者多勞、共體時艱

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上難免和同事或長官發生不愉快。 示意圖／ingimage
職場上難免和同事或長官發生不愉快。 示意圖／ingimage

現代人工作壓力大，在職場上難免和同事或長官發生摩擦，有時甚至會導致雙方不愉快。不僅如此，雙方的溝通也相當重要，一不注意恐怕會造成對方的不舒服。一名網友在網路發文，分享自己在職場上聽過最噁心的話，而貼文底下也掀起討論。

一名男網友近日在Dcard以「職場上聽過最噁心的一句話」為題發文。原PO表示，曾有一位被公司成功洗腦20年的老員工，對他說一句「好好幹，公司不會虧待你的」，令原PO感到相當刺耳，認為在以前的年代或許可以，但在現在聽起來卻格外諷刺。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛分享自己在職場上聽過最噁心的話，「我看你每天都準時下班，工作做完了嗎？你給我感覺很不積極 」、「絕對比你之前的工作好，不然我也不敢找你過來」、「不要看人家基本工資漲眼紅，你沒漲是因為公司對你很好，給的比基本工資高」。

除此之外，不少網友也分享聽起來相當刺耳的話，「你們要體諒經營者的困難」、「我們對你期望很高」、「一起共體時艱」、「我們都是一家人，一起努力」、「交給你額外的工作你就當作是學習」、「把公司當成自己的公司，盡心盡力」、「能者多勞、共體時艱」。

職場 Dcard

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