騎這輛車去面試被問「妳是不是很有錢？」 她無言：莫名其妙

通常面試時，主管都會詢問一些問題來了解求職者對工作的積極度，但有一名女網友透露日前去應徵一間手搖飲店時，主管看到她騎Gogoro卻問說家裡是不是很有錢，讓她相當傻眼，直呼「這些都是我自己賺的」，鄉民們看了反應兩極。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，這名主管在面試時突然問「妳家人會給妳錢嗎？」讓她聽了丈二金剛摸不著頭腦，沒想到面試結束前又說了一句「我真的覺得妳很有錢，妳爸媽是不是都會給妳零用錢？」一席話讓原PO超傻眼。

原PO認為會問這些問題有可能是她騎的車和打扮有關，「我只是騎Gogoro，比較會打扮不代表我有錢，我都是靠我自己賺的，不是家人給我的」。

貼文一出引起熱議，「就算有錢也不干他的事吧」、「面試的人是不是有什麼問題？就算有錢也跟他沒關係啊」、「價值觀偏差的公司，也不需要去」、「真的很詭異，還想不出來這跟應徵手搖杯有什麼關係…家裡會給錢就不用打工嗎？」、「感覺就算錄取了也很會找麻煩」、「這什麼奇葩問題」、「這跟工作有甚麼關係？藉機搭訕吧」。

但有人有不同的看法，「我有不同的看法是，他怕有錢人小孩做不久」、「應該妳看起來就是來體驗生活的」、「這樣不好嗎？表示妳給人印象不錯」、「怕徵到愛來不來的小公主小少爺吧」、「因為會買Gogoro的人，都會讓人覺得很盤啊」、「他是不是想知道妳有沒有很需要這份工作，可能怕錄用了，妳不缺錢會辭職吧」。