履歷不漂亮要老實承認嗎？ 網勸新人做到「隱惡揚善」就好

求職履歷不夠豐富怎麼辦？老實說怕不被錄取，不老實又怕日後被拆穿，如此兩難的問題令許多求職者困擾。近日就有一名社會新鮮人po網詢問，究竟面試時是否該向公司坦承經驗不足，並盼望過來人提供建議。

一名應屆畢業生在Dcard工作版傾訴自身苦惱，他表示，最近正在投履歷求職，但礙於於在大學期間沒太多工作經驗，只有做過一份三個月的餐飲業兼職，以及一次社團活動，因此履歷只能用過去課堂的企劃跟專案，還有一些海外志工經驗填充，盡量讓履歷豐富一點。

近期他收到一封面試通知，來自一間專作實境遊戲的新創公司，但他十分猶豫，在面試時是否要坦承自己實作經驗不多，他擔憂此舉會導致錄取率降低，於是上網請求高人指點，「想問大家在面試時都會對面試官誠實以告自己的能力程度在哪裡嗎？還是會誇大自己的經歷等上了再努力惡補自己的能力呢？」

許多網友提出忠肯建議，認為面試不宜過度誇大，否則工作很難長久，「有多少料就說多少話」、「看工作內容描述，你大概就知道自己能不能負擔，能錄取當然是很好，但能力不到也只是等著被離職而已」、「你太誇大面試官一點發現在嘴砲」。

雖然不能誇大，但網友也勸他不用自曝其短，「有面試機會代表這間公司有欣賞你履歷的內容，你的缺點不需要自己提出」、「回答的態度是積極的，不要他問到你就縮回去說你沒這方面經驗」、「面試就是要展現自己最好的一面，你可以描述在這些經歷中獲得什麼技能」。

網友們還暖心鼓勵原po無須太過擔心，企業通常不會太過苛求新鮮人的履歷，「對於社會新鮮人比較不會太刁鑽在工作經驗上面」、「新人不用吹太多，可以往學習能力和過往解決問題的方式去論述」、「如果公司願意接受無經驗新人，就直接說自己有相關背景但經驗不足吧」。