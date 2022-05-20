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想當「說書網紅」要有那些條件？「說得一嘴好故事」入門3大訣竅學起來

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：信義房屋提供

文／陳羿郿

古代的說書人多是在樹下、天橋下、茶樓等地對著人們說故事；反觀現今，社群平台發達，每個人都可以是自媒體，除了傳統的廣播，還能透過YouTube、Podcast、直播等管道表現自己，但想當個「現代說書人」，要如何在頻道節目多元的情況下，吸引聽眾願意聆聽？受歡迎的說書人，除了依賴獨特、好聽的嗓音，通常有以下三個共通點：

3大技法 說出好聽故事

1、內容有料、深入淺出

曾有網友好奇，為什麼談話型YouTuber「老高與小茉」擁有超過300萬訂閱數，可以每一支影片幾乎都破百萬觀看？許多粉絲分析，像是「內容有趣不灌水」、「有料啊，但不是知識的那種料，是消遣的」、「大家都愛聽故事主題又一直換，新鮮感不減」都是吸引閱聽眾的原因。（延伸閱讀：為何YouTuber老高觀看數不減？網友分析2關鍵：有料

image source：YouTube/老高與小茉 Mr & Mrs Gao

2、故事領域明確

另外，像是在網路溫度計調查的「十大Podcast、YT多棲說書網紅」中，排名第一的「啾啾鞋」是以冷知識系列走紅，像是「手指其實沒有肌肉」、「地表上最沒人要的一塊地」等，運用清晰的邏輯編排、富說服力的舉例，把哲學、人物、社會科學等主題講得淺顯易懂，且深具啟發。

其後，主打說書、書摘介紹的〈啾讀〉系列也相當受歡迎，目前啾啾鞋頻道上，觀看次數最高的影片是〈他靠著偽造千萬美元假鈔翻身，從未被識破！但最後又是如何被發現的呢？〉，內容在介紹歷史小說《32街的偽鈔天才》，觀看次數達到443萬次。

image source：YouTube/啾啾鞋

3、從故事中去引導行為

除了線上的說書網紅，線下說書人「巫婆媽媽」沈采蓉也分享她20年來的說故事心法，教第一線房仲化身說故事老師。信義房屋全國繪畫比賽今(2022)年首印SDGs繪本，沈采蓉提到，可以從故事中去引導孩子更多對地球永續的作為，例如垃圾分類、修補紗窗，減少宣導、教條的內容，多一點故事去引人入勝。

「大家好，我是來自信義房屋的地球的守護員，在遙遠的北極，有一隻北極熊在流眼淚，都快要沒有家可以住了，小朋友可以做什麼讓地球更美好呢？可以做垃圾分類嗎？或是提高冷氣的溫度呢？」

信義房屋林口站前店專員陳又華表示，姪子本身就很愛畫畫，這次拿繪畫比賽的畫紙回去請他畫愛地球的作為，原以為他不懂，沒想到他隨手用一般藍筆畫了美國隊長掃垃圾，表達了現代孩子創意無限。陳又華也將說故事的課程實際應用，他跟姪子說SDGs小故事時，孩子容易被繪本吸引，聽完故事後孩子也會想要分享給同學，就像被賦予使命感一樣，進而影響身邊的人，成為小小地球守護隊。

image source：信義房屋提供

八德豐德店秘書陳依依上完課後也試著挑戰回家跟自家寶寶說SDGs小故事，透過課堂上強調的重點，用誇大、重複重點話語，吸引小朋友目光，他也很謝謝公司安排說故事課程，讓他們可以學到小技巧，現因疫情擴散，在家時間更多了，藉由講故事技巧，讓親子時光更深刻。

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