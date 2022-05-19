她1年換4公司猶豫是否跳槽第5間 過來人喊：幹嘛跟錢過不去

大部分的人擔心履歷不好看，通常不會頻繁換工作。不過日前一名網友在「Dcard」上分享，她在畢業一年內總共換了四間公司，最近應邀面試成功錄取第五間公司，雖然薪水多但不免擔心之後履歷不好看，正猶豫該不該跳槽。

網友提到，她去年畢業從第一份工作薪水3,2000到第四份工作薪水4萬元，一年內就換了四份工作。她分享自己並不會挑工作內容，從設備商業務到實驗室分析人員，一直到第三、四份工作都是研發工程師。最近又有一間外商公司開出月薪4,6000元邀請她面試，也成功面試上了，卻讓她擔心再換工作會讓履歷不好看，猶豫該不該跳槽。

有網友勸她若目前的工作還適應，就別再換，「我覺得目前這間假如工作內容，同事老闆什麼的都做的習慣的話就別換了。我有過經驗，為了多了將近一萬的薪水跳槽，結果跳過去一個月就後悔，反而還很懷念前一間」。

不過大部分網友認為，既然面試上了就值得試看看，「工作越換越好有什麼關係，公司錄取妳就是肯定妳的能力」、「幹嘛跟薪水過不去，都上了不去是傻了嗎？而且外商應該也早知道妳一年內待過四間公司，他們有在意嗎？沒有嘛，那想那麼多幹嘛？一個月多6000，年薪是多7.2萬耶，不去才真的會後悔」、「換，沒什麼必要要刻意待下去，下一家公司問就說以前開的條件不夠好、進去發現不適應就好了」。