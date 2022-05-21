小心慣老闆出沒 8大行為網友超有既視感

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「慣老闆行為」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友最受不了的各種慣老闆行為。

近期，知名網紅紛紛在粉絲專頁上貼出徵才消息想招募新血，卻被網友質疑薪資過低、福利不好等，根本是慣老闆，文章引起諸多關於「慣老闆」的討論，甚至不少網紅得親上火線回應，話題立刻引發熱議。

「共體時艱」都是説說 網怨「一人多用」心好累

熱議8大慣老闆行為 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室／製圖

觀察網路上對「慣老闆」的印象，許多人在社群與討論區大吐苦水，其中網友最常大喊受不了的都跟金錢有關，除了沒有加班費、分紅，甚至有人抱怨連薪水都拿不到，像是「這都是經驗，不要只想報加班費」、「今年不景氣，共體時艱一下」、「試用期不會支薪喔」等，並紛紛含淚分享自己老闆的金句，不過也有人提醒，其實根據勞基法「就算是試用期也照算薪水」，可別被佔了便宜卻不自知。

而除了「凹」薪水、分紅外，「一人多用」、「指派雜事」等行為也讓網友深感共鳴，如「一個月要我完成三個案子，又不多請點人，都要爆肝了」、「老闆娘居然要我幫他開賣場賣包包」等等，預料之外的工作讓網友苦笑不已。

「推卸責任」也被認為是慣老闆的特徵之一，有人就抱怨「平常兇的要命，但出事就先跑，丟爛攤子給下屬」，可說是道出許多上班族的心聲。另外也有網友以自身血淚經驗提醒其他人，若老闆整天只會說「公司前景看好」，卻遲遲沒有實績，就要小心也許內部升遷、加薪不易，只是在光說不練「畫大餅」。

雖說為了要賺錢養家，難免得放低姿態、為五斗米折腰，但也別忘記，縱容的同時也只是不斷在犧牲自己。因此，若是真的不斷遇上令自己不舒服、無法接受的要求時，也一定要站出來，讓自己的權益不受影響才是。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》