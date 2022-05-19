職場遇口風不緊、自私同事 她嘆「真的不要當朋友」引共鳴

近日有關「同事是否能當朋友」的議題在網路上引起眾人討論，一名女網友在「Dcard」發文表示，她認為同事真的不適合當朋友，因為在職場上很容易遇到口風不緊、把別人的幫助當作理所當然的人，引起眾人熱烈回應。

原PO舉例，「常常會發現你以為可以當朋友的人，跟他說了秘密、告訴他不要跟別人說，對方也答應了，隔幾天就會從別的同事口中聽到」，又或是在同事需要幫忙時，她主動過去幫忙、貼心為他著想、幫他做好事情，但卻被對方當作理所當然，而在自己需要協助時反而表示：「不甘我的事」、「妳自己想辦法」、「我不想管」。

就連原PO試圖疏遠這類同事，也會被對方情緒勒索，對方會酸說：「妳怎麼不來一起吃飯？妳根本就不想來，妳一定就是標準的『上班同事、下班不認識』」，讓原PO無奈大嘆：「沒有說對方一定要付出多少給我，只是希望彼此能互相」，她也觀察出這種人最大的特色就是遇到惡人、職位高的就攀上去，不顧一切就是要幫忙、不顧一切拍馬屁，但在自己份內事情做不好時，卻到處挑別人毛病。

許多網友紛紛表示，「被傷過+1，那些人也在私底下弄我，放風聲說我沒做過的事，或是把所有的錯都說是我造成的，後來我變成一個人獨來獨往」、「沒錯喔，這類人最喜歡說：『同公司要互相幫忙』」，不過也有人緩頰，「同事有好的啦！我在大公司裡遇到很多自私的人，可是好人也很多唷！大家看我被欺負或是被抹黑，就會有同事幫我說話」、「還是會有當朋友的啦，但前提是利益不能有衝突」。