知名大公司員工每天加班壓力大 悲嘆：薪水變精神賠償金

你在就業時，會注重哪些條件呢？日前有在知名大公司任職的網友表示，雖然現在的工作薪水較高，但每天都要加班、辦公室氣氛差，讓他壓力很大，反觀朋友就職的小公司除了薪水外，其餘一切都較好，因此原PO猶豫是否該跳槽，「當初我為了發展性才跑去大公司的，但真的焦慮到想當躺平族了，薪水已經變成我的精神賠償金，很猶豫要不要離職」。

原PO在Dcard發文描述，他好不容易進入一間知名大公司，假多、薪水優渥、有分紅，但壓力很大，除了每天都要加班之外，交接制度很亂，很多事情都需要靠自己摸索，詢問同事也常被已讀不回，內部信件互踢皮球，「最近真的焦慮到失眠，前陣子還被主管罵哭」。

至於朋友待的小公司即使較不知名，薪水也不比大公司，不過對外有穩定的客源和收穫，對內福利不差、同事間感情好、風氣自由，「公司都會出錢讓大家一起聚餐，還有很多外面沒有的福利，大家都很樂意互相幫忙」，讓原PO聽了十分心動。

對此，網友們紛紛提供建議，「看缺不缺錢呀，內心的委屈算一個價，覺得虧就到小公司」、「為了發展性跟亮眼的履歷，都會建議你蹲個1年再走，如果嚴重影響到身心，請務必以健康為第一優先，雖然『錢』途很重要，但沒有健康的身心靈是無法走長遠的」、「你都這樣崩潰了還不走，聽起來另一家也還不錯，看是薪水差多少吧，但我覺得你精神狀況真的可以換了」。

但也有網友提醒小公司隱藏的缺點，「待過小公司也是氣氛好環境好，但如果老闆說要收掉公司立刻就會失業」、「工作風氣自由聽起來很棒但其實是雙面刃，不夠自律的員工長期下來會拖垮公司，而且小公司通常沒有規章制度，職務定義不明確，容易發生一個人要當好幾個人用的情況」、「畫重點，小公司的不用打卡很可能是需要加班，加班沒加班費」。