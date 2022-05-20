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這些奇葩隊友好難忍 網友爆料同事「用公司微波爐加熱生魚」

聯合新聞網／ 綜合報導
twitter網友近來熱議什麼樣的同事最讓人受不了。圖片來源／ingimage
twitter網友近來熱議什麼樣的同事最讓人受不了。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，出社會到了職場，也難免碰到個性不對盤，難以互相共事的同僚。日本媒體「ガジェット通信」報導，近來外國的twitter網友，就「#PeopleYouShouldNeverWorkWith」為標籤，討論自己無法和什麼樣的同事相處。

有網友最不能接受具有某些身份的人，例如「老闆的兒子」、「前任男女朋友、夫妻等等」、「職場戀愛的人」、「兄弟姐妹」、「親友」、「伊隆馬斯克」、「唐納川普」、「安柏赫德」等等。

也有網友認為是個性上的問題，例如「沒有幽默感的人」、「整天抱怨、充滿負面情緒的人」、「無法保持社會距離的人」、「腦袋不靈光的人」、「笨蛋」、「一整年都處在煩躁狀態的人」、「種族和性別歧視者」等等。

部分網友則以職場表現區分，例如「霸佔他人功勞，但如果失敗了又推卸責任的人」、「比起工作，花更多心力在討好上司的人」、「動不動就消失的人」、「老是要錢或討吃的人」、「犯了錯還裝沒事的人」、「剛吃飽飯還沒消化，就決定要在一點開會的人」、「拿公司微波爐加熱生魚的人」、「帶著電鋸的人」等等。

職場 性別歧視

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