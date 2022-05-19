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勞工確診如何請假、領薪？台南勞工局製QA圖表說明

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供
台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供

疫情日趨嚴峻，不少勞工確診，對於「防疫假別」的勞動權益有很多疑問，台南市勞工局製圖表說明，對於請假證明，除隔離通知書，健保快易通APP的PCR陽性檢測結果也可作為請假證明。

職安處長李炫昌說，勞工如確診COVID-19，並經衛生主管機關通知居家照護、收治於指定處所或醫院，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假，請普通傷病假或事假者，依勞工請假規則第10條規定，需向雇主提出請假理由及日數，如於假日得知確診，得委託他人代辦請假手續。

請假如須提出相關證明文件，未能即時收到確診個案隔離治療通知書，健保快易通APP的PCR陽性檢測結果也可作為請假證明，勞工可上APP查詢檢測結果，透過截圖或輸出資訊，向雇主請假。

李炫昌表示，勞工如需請病假者，請假之日數併入住院傷病假計算，雇主應給假，且不得因此扣發全勤奬金，另外，若因確診COVID-19不論是收治在醫院、加強版集中檢疫所/防疫旅館或進行居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，自不能工作之第4日起，皆可依《勞工保險條例》相關規定請領傷病給付，如有勞保傷病給付相關問題，可洽勞動部勞工保險局（06-2225324或06-6353443）；若於隔離或檢疫期間無支領薪水或報酬，則可申請防疫補償，如有防疫補償相關問題，可洽各地區公所。

台南市勞工局長王鑫基也說，如勞工是應雇主要求在家隔離，薪資照給，勞工不必補服勞務；若勞工須遭受檢疫或隔離、隔離治療，且是因執行職務所造成，雇主應全薪給付勞工。

勞工局提也整理事業單位如有職場防疫需求，可依下列4種情境，給予勞工假別及薪資：

(1)自主健康管理：非屬COVID-19而有其他病徵者，得申請特別休假、普通傷病假；若屬勞工自主隔離者，得申請特別休假及事假，並依勞工請假規則規定給予相對應之工資；若屬雇主要求在家隔離，薪資照給，勞工不必補服勞務。

(2)檢疫或隔離：若因執行職務(即可歸責於雇主)應給予防疫隔離假，並給予全薪；若因勞工個人因素，勞工得請特別休假，或請防疫隔離假，但因隔離事由不可歸責於雇主，因此並未強制雇主應給付該期間之薪資，得由勞雇雙方自行協商約定。

(3)隔離治療：若因職業上原因感染者屬職業災害，雇主應核予公傷病假，並應給予原領工資補償；若因勞工個人因素，得請普通傷病假、特別休假或事假，請普通傷病假或事假者，依勞工請假規則第10條規定，需向雇主提出請假理由及日數，如於假日得知確診，得委託他人代辦請假手續。

(4)有疫苗接種需求者：勞工前往接種疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，得請疫苗接種假，因接種疫苗不可歸責於雇主，並未強制雇主應給付請假期間之薪資，得由勞雇雙方自行協商約定，另勞工前往接種疫苗，或於接種後身體不適，請普通傷病假亦無不可，勞工可檢具COVID-19疫苗接種紀錄卡請假。

台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供
台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供
台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供
台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供
台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供
台南市勞工局說明防疫期間如何請假及給薪。圖／勞工局提供

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