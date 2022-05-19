職訓學員確診無法上課遭退訓？勞動部：研議保障權益

本土疫情嚴峻，確診人數每日飆高，民進黨立委洪申翰今於立院衛環委員會質詢時指出，接獲不少參加職業訓練課程勞工陳情，因確診、居家隔離導致無法達到上課時數門檻導致被退訓，對此，勞動部長許銘春允諾一周內盤點問題，兩周內邀集相關部會單位釐清如參訓學員狀況，並研議確保權益。

勞動部今在立院衛環委員會進行「因應COVID-19疫情蔓延，如何保障勞工勞動權益及如何具體防治職場霸凌」專題報告並備質詢。

洪申翰表示，有許多失業或減班休息勞工參加勞動力發展署開辦的職訓課程，但這段期間卻因確診或居家格宜，導致無法在期限內完成開課單位要求的上課時數，學員打電話向發展署分署詢問得到的答案卻是不能補課、也不能退費，學員被迫退訓，保證金也無法取回，等於變相懲罰，對勞工相當不公平。

洪申翰說，勞動部先前曾發布職訓課程防疫指引，但僅規範防疫跟公衛相關，並未涉及參訓學員的受教權益，希望勞動部在一個月內增補指引，保障參訓學員權益。

對此，勞動部勞動力發展署副署長鍾錦季表示，職訓課程皆有線上課程，可線上補課，應不至於有這樣的情形。不過洪申翰卻說，辦公室確有接獲反映。

許銘春則回應，不該有這種情況，若勞動部指引不夠完整，後續將訂定學員權益保障須知，她允諾一周內盤點問題，並在兩周內要求所有辦訓單位開會，釐清及保障職訓學員的相關權益。