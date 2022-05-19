他嘆同事難當好朋友 網曝「關鍵四字」感慨：沒以前單純

每個人在不同階段，都有不同課題要克服。日前一名網友在PTT發文提到，為何出社會後相處10年的同事，明明下班後也會一起約吃飯，感情卻無法像同窗3年的同學一樣好。

網友分享，他出社會後在同一間公司工作超過10年，和同事沒有交惡，偶爾下班後也會約出去吃飯。他提到，明明以前的同學僅同窗3年，彼此的回憶也只有3年，但每次見面卻總能滔滔不絕講不停。令他感嘆為何認識10年的同事卻不比相處3年的同學有感情。

留言網友分享，「跟同事不會一直聊私生活的事」、「沒有了當學生時的單純」、「就算沒有扯到錢跟同事也沒什麼純友誼，前幾天明明只有跟一位最好的同事說了一件事，3天後傳到主管都知道，效率超好的，呵呵，不過還是會保持表面朋友關係啦，反正出社會後也沒什麼人可以約，將就一下」、「沒有了當學生時的單純」。

部分網友提到，因為同事間牽扯到「利益衝突」，「因為不能什麼都講啊，有利益衝突」、「簡單來說，同學之間的組織是扁平化的，不需要彼此間的競爭，沒有利害關係，自然就可以比較容易交心。同事的話，哪怕你無心上位，別人也會把你視為競爭者，很難對你推心置腹。」