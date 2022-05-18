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他曝頂大生看不起低學歷老闆 網友揪兩關鍵嘆：社會新鮮人？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享頂大畢業的友人看不起私校畢業生，卻剛好遇到老闆就是私校畢業。圖／ingimage
網友分享頂大畢業的友人看不起私校畢業生，卻剛好遇到老闆就是私校畢業。圖／ingimage

老闆學歷的高低，會影響你面對工作的態度嗎？Dcard上一篇「幫學歷比自己低的老闆工作」掀起熱議，一名網友分享頂大畢業的友人看不起私校畢業生，卻剛好遇到老闆就是私校畢業，還要為他做牛做馬，因而好奇若遇上學歷比自己低的老闆，大家會怎麼看？

貼文一出，網友們一面倒，認為出社會後的成就，取決於個人的工作能力、經驗，「我老闆私校大學部畢業，而且年紀比我大個十歲以內，但他的能力是真的很好也很佩服他」、「就只有社會新鮮人會在計較學歷高低吧，出社會10年後還管你是不是頂大，看的不都是工作經驗和成就嗎」、「給得起又懂得尊重的人，就算是國小畢業的老闆、我都覺得比那些愛畫餅、沒方向、自以為學歷高人一等的人好多了」、「幹嘛醬，如果那個私校老闆能力很強，就別這麼偏見了吧，痛苦的是自己」。

另外網友也指出，在老闆那一年代讀書不易，私校也已算是高學歷，「以前的私大很猛欸，現在頂大都不一定考得到以前的私大了」、「我朋友爸爸國小學歷，可是養全家養到我們都羨慕的程度」、「還有老闆高中沒畢業的耶，唸書是一回事、工作是一回事，每個階段都要努力，難道人生的封頂在18歲霎那嗎？」、「我爸媽國小畢業自己創業當老闆，你學歷好要創業了嗎？」

對此，網友則認為原PO友人的心態，可能源於長久以來付出了很多心力、時間準備考試和讀書，看到高層學歷較自己低而不服似乎也在所難免。不過網友也鼓勵，「高學歷的人可以在看待其他人的時候先把有色眼鏡拿掉，不要第一時間就以學歷來審視一個人」，因為這樣會比較難看到別人身上具備的優點，也會窄小自己的視野。

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