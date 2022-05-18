他質疑今年員工旅遊出國老闆心機重 網揭關鍵：搶到機票再說

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾已經很久沒有出國旅遊，甚至不少上班族的員工旅遊也被迫取消。一名網友發文表示，老闆似乎規劃今年要帶員工到日本旅行，而貼文底下也引起熱烈討論。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「老闆已經在規劃今年公司旅遊去日本？」為題發文。原PO表示，剛剛看見旅行業者到公司開會，原來老闆規劃今年要帶員工去日本旅行，但他不滿地表示，疫情當下應該沒人敢去，質疑老闆是不是心機很重，如果最後沒人去，就會宣布今年員工旅遊取消。

貼文底下吸引許多回應，網友紛紛表示，「日本就大概6、7月可能會開放觀光簽證啊」、「團進團出有可能暑假會開放，不然日幣爆貶，觀光業還沒受惠很慘欸」、「一開放，機票保證你訂不到」、「機票搶得到再來擔心」、「訂日本機票跟演唱會一樣用搶的」、「日本保守估計就7月開了」。

另外，也有不少網友擔憂台灣疫情發展，「日本會讓台灣入境嗎？」、「台灣好像不在第一波開放名單」、「擔心國外疫情？國外比較怕我們吧」、「幹嘛不去，現在是日本怕台灣好嗎？」、「你要怕的是日本不讓我們去」。