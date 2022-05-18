快訊

捨命救人的鄭達志醫師：追悼美國南加州教堂槍擊案

北投退伍女軍人中威力彩頭獎 兌獎後最想做這件事

國民黨徵召張善政選桃園 羅智強發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他質疑今年員工旅遊出國老闆心機重 網揭關鍵：搶到機票再說

聯合新聞網／ 綜合報導
受到疫情影響，許多民眾已經很久沒有出國旅遊。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
受到疫情影響，許多民眾已經很久沒有出國旅遊。 聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾已經很久沒有出國旅遊，甚至不少上班族的員工旅遊也被迫取消。一名網友發文表示，老闆似乎規劃今年要帶員工到日本旅行，而貼文底下也引起熱烈討論。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「老闆已經在規劃今年公司旅遊去日本？」為題發文。原PO表示，剛剛看見旅行業者到公司開會，原來老闆規劃今年要帶員工去日本旅行，但他不滿地表示，疫情當下應該沒人敢去，質疑老闆是不是心機很重，如果最後沒人去，就會宣布今年員工旅遊取消。

貼文底下吸引許多回應，網友紛紛表示，「日本就大概6、7月可能會開放觀光簽證啊」、「團進團出有可能暑假會開放，不然日幣爆貶，觀光業還沒受惠很慘欸」、「一開放，機票保證你訂不到」、「機票搶得到再來擔心」、「訂日本機票跟演唱會一樣用搶的」、「日本保守估計就7月開了」。

另外，也有不少網友擔憂台灣疫情發展，「日本會讓台灣入境嗎？」、「台灣好像不在第一波開放名單」、「擔心國外疫情？國外比較怕我們吧」、「幹嘛不去，現在是日本怕台灣好嗎？」、「你要怕的是日本不讓我們去」。

日本 疫情 新冠肺炎 機票

延伸閱讀

唾液快篩準確度不高？醫指出「3情況」比戳鼻子還準

家人確診我快篩陽會怎麼樣？急診醫曝3種可能走向

本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人自我「類封城」

相關新聞

他質疑今年員工旅遊出國老闆心機重 網揭關鍵：搶到機票再說

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾已經很久沒有出國旅遊，甚至不少上班族的員工旅遊也被迫取消。一名網友發文表示，老闆似乎規劃今年要帶員工到日本旅行，而貼文底下也引起熱烈討論。

當上主管卻只領32k？ 過來人指「2大行業」低薪很常見

行業百百種，不同工作的主管階層，薪水也差得十萬八千里，有一名網友就分享，她們公司的主管起薪是32k，跟她認知的50k相差甚遠，不少網友便點出「餐飲服務業」與「傳產業」為台灣兩大低薪行業。

文組年薪百萬工作曝光 網點頭：這行業最不看你的出身

結束學生身份進入職場，文組和理組的出入大不同，不過人人都渴望一份年薪百萬的工作。日前一名網友發文詢問，文組想年薪百萬有哪些路可以走？而貼文底下也掀起討論。

文組跨界科技業好時機 近三成職缺「不限科系」

日前有名女網友在Dcard發文表示，自己是最近畢業的文組碩士生，親朋好友給出不少求職建議，認為目前科技業機會多、薪水高，...

「0+7」新制不發居隔書勞工怎請假？勞動部提2方法

「0+7」密切接觸者自主防疫新制今實施，已接種滿3劑疫苗的密切接觸者形同全面解除居隔，也不會再收到居隔通知書，有勞工認為...

她在科技公司上班一天開銷20元 網揭黑暗真相

由公司供應免費三餐真的有想像中的美好嗎？一名網友在網路上分享影片，影片中為在科技公司工作的員工紀錄工作日的開銷，一整天的花費僅20元。但影片被分享後，許多網友皆點出背後的暗黑真相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。