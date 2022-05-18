當上主管卻只領32k？ 過來人指「2大行業」低薪很常見

行業百百種，不同工作的主管階層，薪水也差得十萬八千里，有一名網友分享，她們公司的主管起薪是32k，跟她認知的50k相差甚遠，不少網友便點出「餐飲服務業」與「傳產業」為台灣兩大低薪行業。

原PO在Dcard上以「當主管的薪水應該要多少？」為題表示她目前薪資29k，剛進來時薪水26k，其他人則是24.25k，公司主管的薪水從32k起跳，她覺得薪資低得可憐，如果公司要她當主管，而且有條件談薪資的話，公司這樣的低薪設定，她也懷疑自己能談到多少，「覺得至少主管也要五萬吧，跟我認知落差很大」。

網友紛紛留言，「要看是什麼產業，還有部門是不是有扛營收、有產值的位置，如果沒有那無論是職員還是主管，薪水都有天花板」、「32k連一般職員底薪都不到吧」、「這麽可悲的職業是什麼」、「妳要證明你有五萬的價值啊」、「感覺要證明自己價值的工作去做業務類別好像比較好，賺多賺少都是靠自己的能力」、「努力增加妳的價值，讓別人沒辦法替代妳就有辦法談調薪，如果幹了一陣子也沒起色不調薪，可以以主管職稱當跳板，去外面試試看，加油」。

其中網友指出「餐飲服務業」與「傳產業」都是在業界很常見的低薪工作，「彰化縣。很多這種傳產低薪主管缺啊！28~32k都有，員工都25~26k」、「我住中部，很多這種『傳產』低薪主管缺啊！28~32K都有，在業界太常見」、「應該是餐飲業，之前我做飲料店，店長薪水就差不多這樣」、「這是餐飲業店長的價位吧？事情都要做還綁一堆責任」、「猜餐飲服務業」。