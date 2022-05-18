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文組年薪百萬工作曝光 網點頭：這行業最不看你的出身

聯合新聞網／ 綜合報導
人人都渴望一份年薪百萬的工作。 圖片來源／ingimage
人人都渴望一份年薪百萬的工作。 圖片來源／ingimage

結束學生身份進入職場文組和理組的出入大不同，不過人人都渴望一份年薪百萬的工作。日前一名網友發文詢問，文組想年薪百萬有哪些路可以走？而貼文底下也掀起討論。

日前一名網友在PTT的womentalk板上，以「文組想年薪買萬有哪些路可以走？」為題發問，原PO認為，每年統計高起薪行業都是各種「師」，例如機師、藥師、醫師、律師、工程師等等。除此之外，原PO也發現，在台灣百萬年薪的門檻，除了律師外，其他幾乎都屬於理組科系，感覺文組離年薪百萬相當遙遠。

原PO接著詢問網友，文組畢業的人目前都在從事什麼工作、薪水如何、從事什麼行業比較有機會達到百萬年薪目標、當業務如何？貼文底下吸引許多回應，許多網友紛紛認同從事業務，「業務啊，吃天分就是了，業務是最不問出身的」、「業務算比較有機會吧」、「短期的話就業務了，時間拉長一些金融業或公務員也有機會」、「科技業業務或採購」、「沒有特殊技能的話，很多選擇業務，但要很有抗壓性」、「業務阿，嘴巴厲害賣車的百萬不難啦」。

另外，也有不少網友推薦從事金融業，「銀行比較簡單，考試又都考選擇，只是上班節奏很快」、「金融保險業啊」、「國營的銀行」、「金融業MA，第一年就輕鬆破百」、「金融啊，家人做公司收購分析的，年薪一直都百萬以上」。文組出路相當廣，網友紛紛提供意見，「開補習班」、「空姐」、「司法官啊」、「機師文組也可以考啊」、「公務員、老師、國營事業都有啊」、「會計師、精算師」、「文組專業，經濟、會計、法律、藝術相關（要闖出名號才行）」。

文組 薪水 職場

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